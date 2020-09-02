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Один из лидеров "красных кхмеров" товарищ Дуч умер в тюрьме: история убийцы

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
6,4 т.
Один из лидеров 'красных кхмеров' товарищ Дуч умер в тюрьме: история убийцы

Товарищ Дуч, один из лидеров "красных кхмеров", умер в тюрьме.

В Камбодже умер один из лидеров "красных кхмеров", Канг Кек Иеу, известный также, как товарищ Дуч, обвиненный в совершении преступлений против человечности.

Как пишет ВВС, он скончался в возрасте 77 лет. На момент смерти товарищ Дуч отбывал пожизненное тюремное заключение. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Женевской конвенции, преднамеренных убийствах и пытках.

Товарищ Дуч был одним из лидеров маоистского режима "красных кхмеров", действовавшего в Камбодже в 1975-1979 годах. Считается, что при этом режиме были убиты до 2 млн человек.

Канг Кек Иеу руководил секретной тюрьмой S-21, обустроенной кхмерами в здании школы в Пномпене. Через это место прошли, по разным данным, от 15 000 до 17 000 человек, большинство из которых под пытками признались в мнимых преступлениях и были убиты. Узники погибали от ран, от экспериментальных хирургических операций, проводившихся без наркоза, или их забивала бригада палачей.

Товарищу Дучу было 77 лет

Товарищу Дучу было 77 лет

Трибунал, созданный при поддержке ООН, в 2010 году признал товарища Дуча виновным в преступлениях против человечности и приговорил к 30 годам тюрьмы.

Канг Кек Иеу обжаловал это решение, и в 2012 году трибунал назначил ему пожизненный срок. На процессе он сначала признал вину как руководитель S-21, но в ходе апелляции начал говорить, что только выполнял приказы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Турции расстреляли известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известного в преступном мире как Лоту Гули. От ранений, полученных в результате четырех выстрелов из пистолета, он умер в больнице.

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