Один из лидеров 'красных кхмеров' товарищ Дуч умер в тюрьме: история убийцы

В Камбодже умер один из лидеров "красных кхмеров", Канг Кек Иеу, известный также, как товарищ Дуч, обвиненный в совершении преступлений против человечности.

Как пишет ВВС, он скончался в возрасте 77 лет. На момент смерти товарищ Дуч отбывал пожизненное тюремное заключение. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Женевской конвенции, преднамеренных убийствах и пытках.

Товарищ Дуч был одним из лидеров маоистского режима "красных кхмеров", действовавшего в Камбодже в 1975-1979 годах. Считается, что при этом режиме были убиты до 2 млн человек.

Канг Кек Иеу руководил секретной тюрьмой S-21, обустроенной кхмерами в здании школы в Пномпене. Через это место прошли, по разным данным, от 15 000 до 17 000 человек, большинство из которых под пытками признались в мнимых преступлениях и были убиты. Узники погибали от ран, от экспериментальных хирургических операций, проводившихся без наркоза, или их забивала бригада палачей.

Товарищу Дучу было 77 лет

Трибунал, созданный при поддержке ООН, в 2010 году признал товарища Дуча виновным в преступлениях против человечности и приговорил к 30 годам тюрьмы.

Канг Кек Иеу обжаловал это решение, и в 2012 году трибунал назначил ему пожизненный срок. На процессе он сначала признал вину как руководитель S-21, но в ходе апелляции начал говорить, что только выполнял приказы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Турции расстреляли известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известного в преступном мире как Лоту Гули. От ранений, полученных в результате четырех выстрелов из пистолета, он умер в больнице.

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