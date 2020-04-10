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10 апреля • обновлено в 12:37
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Один человек с COVID-19 может заразить 400: профессор предупредил о "взрыве" при ослаблении карантина

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Количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в мире может иметь "взрывной" рост, если карантинные ограничения будут ослаблены.

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Как пишет Daily Mail, об этом заявил заместитель главного врача Австралии, профессор Пол Келли.

"Если у нас не будет карантинных мер, один инфицированный человек сможет привести к 400 другим случаям заражения в течение месяца", – сказал он.

Пол Келли

Пол Келли

По словам профессора, такой "взрыв" эпидемии уже произошел в некоторых странах.

"Опасение заключается в том, что когда мы начнем отменять карантинные меры и позволим людям продолжать свою привычную жизнь, все еще останется много восприимчивых людей, которые могут заразиться", – подчеркнул Келли.

Он отметил, что массовое тестирование и готовность повторно ввести карантин будут ключевыми для сдерживания новых волн коронавируса в Австралии.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы, которые живут в Австралии, рассказали о ситуации в стране с коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Место
Австралия
Теги
врачи вирус
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