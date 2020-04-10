Один человек с COVID-19 может заразить 400: профессор предупредил о "взрыве" при ослаблении карантина

Количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в мире может иметь "взрывной" рост, если карантинные ограничения будут ослаблены.
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Как пишет Daily Mail, об этом заявил заместитель главного врача Австралии, профессор Пол Келли.
"Если у нас не будет карантинных мер, один инфицированный человек сможет привести к 400 другим случаям заражения в течение месяца", – сказал он.
Пол Келли
По словам профессора, такой "взрыв" эпидемии уже произошел в некоторых странах.
"Опасение заключается в том, что когда мы начнем отменять карантинные меры и позволим людям продолжать свою привычную жизнь, все еще останется много восприимчивых людей, которые могут заразиться", – подчеркнул Келли.
Он отметил, что массовое тестирование и готовность повторно ввести карантин будут ключевыми для сдерживания новых волн коронавируса в Австралии.
Как писал OBOZREVATEL, украинцы, которые живут в Австралии, рассказали о ситуации в стране с коронавирусом.
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