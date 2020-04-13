Один аппарат ИВЛ на двоих: австралийские ученые заявили о прорыве

Австралийские ученые нашли способ, как один аппарат искусственной вентиляции легких можно использовать для двух пациентов с коронавирусом COVID-19 в условиях нехватки оборудования.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Исследователи использовали стандартные дыхательные контуры для создания раздельной вентиляции искусственных легких. По их словам, для этого метода подойдет типичное оборудование реанимационных отделений больниц, однако применять его стоит только в критических случаях, пишет Daily Mail.

У искусственных легких, которые использовали ученые, была различная податливость. Таким образом эксперимент был приближен к клинической ситуации, когда к одному аппарату могут одновременно быть подключены пациенты, легкие которых отличаются.

Искусственная вентиляция обеспечивалась в двух стандартных режимах – вентиляция по давлению и вентиляция по объему. В итоге аппарат ИВЛ смог приемлемо раздельно вентилировать два искусственных легких с достаточно верными параметрами дыхательных объемов и минутной вентиляции.

Ученые подчеркнули, что своим исследованием они только хотят вызвать дискуссию среди ученых, а их метод не предназначен для клинического использования. Исключением могут быть только крайние случаи необходимости.

В целом, такой метод может нанести больше вреда, чем пользы.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевская компания тестирует Y-коннекторы, которые позволяют использовать аппарат ИВЛ одновременно для двух пациентов с коронавирусом.