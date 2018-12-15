''Одеревенел на месте'': стало известно о состоянии Скрипаля после отравления

Состояние экс-шпиона России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после отравление было весьма странным, полицейские сначала подумали, что они принимали наркотики.

Об этом рассказали констебль Алекс Коллинс и сержант Трейси Холлоуэй, оказавшие первую помощь пострадавшим от воздействия "Новичка", пишет The Guardian. По их словам, они получили сообщение и уже через две минуты были на месте.

Юлия Скрипаль в тот момент лежала на земле на боку. Прохожий, оказавшийся врачом, оказывал ей помощь, освобождая дыхательные пути.

Алекс Коллинз и Трейси Холлоуэй AFP

Сергей Скрипаль при этом сидел на скамейке неподвижный, в кататоническом ступоре, глядя куда-то в пространство. Он дышал, но ни на что не отзывался. Он сохранял ту же позу, когда медики пытались погрузить его на носилки. Создавалось впечатление, что экс-шпион одеревенел.

Найденные у Скрипалей вещи якобы озадачили полицейских. "Мы заглянули в их кошельки, пытаясь найти паспорта. Был телефон с русскоязычным интерфейсом. Имена незнакомые. Это было странно. Это было неправильно. Это было не совсем нормально", — вспомнила сержант.

Cкамейка, на которой нашли Скрипалей AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские СМИ писали, что официальные лица в разведке Великобритании пришли к выводу, что попытка покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля была предпринята с одобрения президента России Владимира Путина.

Напомним, Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью 4 марта в городе Солсбери. После долгого пребывания в больнице он вместе с дочерью поправился.

По версии следствия, яд могли нанести на дверную ручку. 30 июня в городе Эймсбери произошло новое громкое отравление. В частности, женщина скончалась от яда из поддельного флакона с духами, нанеся его себе на руки и лицо.

При этом в ОЗХО подтвердили, что в двух случаях использовался нервный агент "Новичок". Позже The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что первый подозреваемый "Боширов" является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии" в Украине.

Кроме того, журналисты выяснили, что настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипаля "Петрова" - Александр Мишкин. Он также получил в 2014 году звание героя России за операцию.