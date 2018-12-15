МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Одеревенел на месте'': стало известно о состоянии Скрипаля после отравления

3.1тЧитать материал на украинском

Состояние экс-шпиона России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после отравление было весьма странным, полицейские сначала подумали, что они принимали наркотики.

Об этом рассказали констебль Алекс Коллинс и сержант Трейси Холлоуэй, оказавшие первую помощь пострадавшим от воздействия "Новичка", пишет The Guardian. По их словам, они получили сообщение и уже через две минуты были на месте.

Юлия Скрипаль в тот момент лежала на земле на боку. Прохожий, оказавшийся врачом, оказывал ей помощь, освобождая дыхательные пути.

Новости
''Держат в изоляции'': племянница Скрипаля рассказала, где ее родственники
Алекс Коллинз и Трейси Холлоуэй

Алекс Коллинз и Трейси Холлоуэй

AFP

Сергей Скрипаль при этом сидел на скамейке неподвижный, в кататоническом ступоре, глядя куда-то в пространство. Он дышал, но ни на что не отзывался. Он сохранял ту же позу, когда медики пытались погрузить его на носилки. Создавалось впечатление, что экс-шпион одеревенел.

Найденные у Скрипалей вещи якобы озадачили полицейских. "Мы заглянули в их кошельки, пытаясь найти паспорта. Был телефон с русскоязычным интерфейсом. Имена незнакомые. Это было странно. Это было неправильно. Это было не совсем нормально", — вспомнила сержант.

Cкамейка, на которой нашли Скрипалей

Cкамейка, на которой нашли Скрипалей

AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские СМИ писали, что официальные лица в разведке Великобритании пришли к выводу, что попытка покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля была предпринята с одобрения президента России Владимира Путина.

Напомним, Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью 4 марта в городе Солсбери. После долгого пребывания в больнице он вместе с дочерью поправился.

По версии следствия, яд могли нанести на дверную ручку. 30 июня в городе Эймсбери произошло новое громкое отравление. В частности, женщина скончалась от яда из поддельного флакона с духами, нанеся его себе на руки и лицо.

При этом в ОЗХО подтвердили, что в двух случаях использовался нервный агент "Новичок". Позже The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что первый подозреваемый "Боширов" является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии" в Украине.

Кроме того, журналисты выяснили, что настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипаля "Петрова" - Александр Мишкин. Он также получил в 2014 году звание героя России за операцию.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
17
6
Смешно
1
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
"Имена незнакомые. Это было странно. Это было неправильно. Это было не совсем нормально", — вспомнила сержант. / Я под столом, сержанту были не знакомы, имена в чужом телефоне !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Что-то я не понял смысла этой статьи?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чорный Сашко
Чорный Сашко
"Мы заглянули в их кошельки, пытаясь найти паспорта. Был телефон с русскоязычным интерфейсом. Имена незнакомые. Это было странно. Это было неправильно. Это было не совсем нормально", — вспомнила сержант. Первым делом проверили кошельки, есть ли бабки у контуженных, смогут ли расплатиться за медуслуги))) Телефон с русскими буквами, это странно, да, и незнакомые имена - ваще неправильно ))) дБ бля конченные)) в мелкобритании все друг друга знают ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги