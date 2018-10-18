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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Вот это их и "вштырило": госдуру разорвало в клочья

32.9т

Никогда не думал о том, что когда-то буду с удовольствием цитировать заявление российской "госдуры", но сегодня – исключительный случай, когда не процитировать – просто нельзя. Сам текст взят на официальном сайте путинского органа и его никто не допиливал и не поправлял. В приведенных цитатах каждый может самостоятельно найти те места, откуда убраны нецензурные выражения и просто визг. Итак, речь идет о заявлении, которое дура соседнего государства сделала строго под себя, заявление:

Далее – несколько цитат:

"На фоне варварских обстрелов городов и поселков Донбасса, репрессий против мирного населения и инакомыслящих на Украине, ставших буднями киевских властей, убийство 31 августа 2018 года лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко выделяется своим цинизмом и изощренностью. Украина, претендующая на достойное место в ряду других европейских государств, уже не в первый раз прибегла к террористическому акту для достижения своих целей. Хотя следствие не завершено и поиск конкретных преступников продолжается, не подлежит никакому сомнению, что пришедшие в результате государственного переворота к власти правители сегодняшней Украины несут ответственность за гибель Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса"

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И правда, при чем здесь Россия...

При этом, интересно заметить, что они ведут речь о военных действиях с их собственными войсками или наемниками, которые только танков имеют более полутысячи и все они прибыли из РФ. Вся оккупированная территория наводнена ублюдками с паспортами, военными билетами или офицерскими книжками РФ, все поставки вооружений, боеприпасов, топлива и всего прочего – идет из РФ, а они что-то такое рассказывают об обстрелах. Но больше всего понравилось их утверждение о том, что это мы убили террориста Захарченко.

Такого тупого ублюдка надо было еще поискать, но от него ничего и не зависело там, поскольку всеми террористическими войсками командуют исключительно российские офицеры и генералы, как недавно пристреленный в Сирии генерал Асапов. То есть, по сути орган высказал неудовольствие тем, что мы вообще воюем против их террористических ублюдков. Ну что же, это означает лишь одно – мы на правильном пути.

Но это еще не все.

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"Вслед за обострением ситуации и намеренным нагнетанием военной угрозы на Востоке Украины украинские власти, попирая собственную конституцию, резко активизировали свое вмешательство в церковнорелигиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими".

Вот, что их "вштырило" и порвало в клочья. Из них вынули основную скрепу и они это поняли. Про Сашку Захарченко это они для маскировки написали. Но дальше пошел текст, свидетельствующий о том, что сорванные поставки кокса через Аргентину и Бельгию, существенно не повлияли на его поставки членам органа, ибо далее там еще и не такое.

Нам неведомо, на каком основании они расписываются за белорусов, а за украинский народ они напрасно даже упоминают. Воля большей части украинского народа состоит в том, чтобы их помойка превратилась в одно большое и желательно – теплое море, которое могло бы омывать наши северные и восточные границы. Госдуровцам пора привыкать отвечать за свои дела и не расписываться за других. Но как же без этого, если имперский зуд просто раздирает их насиженные места? А потому – во такой текст идет в заявлении дальше.

"Грубо игнорируя волю братских русского и украинского народов, власти Украины предприняли конкретные меры по прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Дело доходит до того, что русский язык попадает под полный запрет в ряде западных регионов Украины. Тем самым украинские власти форсируют разрыв всех видов связей между нашими странами и народами, превращают Украину в плацдарм борьбы с Россией, русскими и русскоязычными".

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И вдруг, вынырнув из своего имперского бреда – добавляют.

"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины".

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Взрыв в КерчиРоссийская военная угроза
Объекты
санкции теракт
Источник
Источник:defence-line.org
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
На самом деле - все не так уж весело. Тот факт, что Госдура приняла этот бред говорит об одном - был приказ. Что это может означать? Да что угодно! Когда-то террористическим государством признали Ичкерию. И Москве УДАЛОСЬ убедить весь мир, что это так и есть! И "цивилизованный мир" спокойно сдал чеченцев на истребление "цивилизованным" русским.... Что стало причиной пррыва крыши? Скорей всего Томос. При том, если смотреть на само это событие - обе стороны здорово преувеличивают его значение. Томос пока не дали. Восстановлены только Константинопольский экзархат. Варфоломей просто взял под свою опеку "беспризорную" КПЦКП, которая и так не принадлежала к Московскому Патриархату. Но тут вопрос в том, что в РФ все решает только одно - какая шлея попала Путину под мантию. Майдан тоже не был вселенским событием! Просто народная герилья, закончившаяся (увы) человеческими жертвами. В Латинской Америке такое происходит чуть ли не каждый год! Но...Путин привиделась рука Госдепа - и пошло поехало. Только психиатр знает, что Путину привидится в Томосе...И, что самое опасное - емуавно удалось заразить своим безумием всю Россию
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Белый господин
Белый господин
Лисовская Варвара, а вас не убедили аргументы русских (кстати что вы слышали), которыми убеждали и убедили весь мир в том что РФ воюет с террористами?
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
як що побачів десь москаля , негайно потрібно заіхати москалю в пельку . Бо москаль вінен в тому що хтів тєбе вдарити !!! ( рукі є ! ) та і відповідальність за це цілком буде на москаліку , бо він є! ЗАЛІЗНА ЛОГІКА !...))))
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Kolomiyets Anna
Kolomiyets Anna
Это очень хорошо, это очень хорошо - что им там так плохо! Пора дозу втягивать, а то порвет, їй бо))) И хочется процитировать великого Лесика Подерев'янського "Від...біться від нас!"
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