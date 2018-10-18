Никогда не думал о том, что когда-то буду с удовольствием цитировать заявление российской "госдуры", но сегодня – исключительный случай, когда не процитировать – просто нельзя. Сам текст взят на официальном сайте путинского органа и его никто не допиливал и не поправлял. В приведенных цитатах каждый может самостоятельно найти те места, откуда убраны нецензурные выражения и просто визг. Итак, речь идет о заявлении, которое дура соседнего государства сделала строго под себя, заявление:

Далее – несколько цитат:

"На фоне варварских обстрелов городов и поселков Донбасса, репрессий против мирного населения и инакомыслящих на Украине, ставших буднями киевских властей, убийство 31 августа 2018 года лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко выделяется своим цинизмом и изощренностью. Украина, претендующая на достойное место в ряду других европейских государств, уже не в первый раз прибегла к террористическому акту для достижения своих целей. Хотя следствие не завершено и поиск конкретных преступников продолжается, не подлежит никакому сомнению, что пришедшие в результате государственного переворота к власти правители сегодняшней Украины несут ответственность за гибель Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса"

При этом, интересно заметить, что они ведут речь о военных действиях с их собственными войсками или наемниками, которые только танков имеют более полутысячи и все они прибыли из РФ. Вся оккупированная территория наводнена ублюдками с паспортами, военными билетами или офицерскими книжками РФ, все поставки вооружений, боеприпасов, топлива и всего прочего – идет из РФ, а они что-то такое рассказывают об обстрелах. Но больше всего понравилось их утверждение о том, что это мы убили террориста Захарченко.

Такого тупого ублюдка надо было еще поискать, но от него ничего и не зависело там, поскольку всеми террористическими войсками командуют исключительно российские офицеры и генералы, как недавно пристреленный в Сирии генерал Асапов. То есть, по сути орган высказал неудовольствие тем, что мы вообще воюем против их террористических ублюдков. Ну что же, это означает лишь одно – мы на правильном пути.

Но это еще не все.

Новости Крым поставить в стойло у России никак не получается

"Вслед за обострением ситуации и намеренным нагнетанием военной угрозы на Востоке Украины украинские власти, попирая собственную конституцию, резко активизировали свое вмешательство в церковнорелигиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими".

Вот, что их "вштырило" и порвало в клочья. Из них вынули основную скрепу и они это поняли. Про Сашку Захарченко это они для маскировки написали. Но дальше пошел текст, свидетельствующий о том, что сорванные поставки кокса через Аргентину и Бельгию, существенно не повлияли на его поставки членам органа, ибо далее там еще и не такое.

Нам неведомо, на каком основании они расписываются за белорусов, а за украинский народ они напрасно даже упоминают. Воля большей части украинского народа состоит в том, чтобы их помойка превратилась в одно большое и желательно – теплое море, которое могло бы омывать наши северные и восточные границы. Госдуровцам пора привыкать отвечать за свои дела и не расписываться за других. Но как же без этого, если имперский зуд просто раздирает их насиженные места? А потому – во такой текст идет в заявлении дальше.

"Грубо игнорируя волю братских русского и украинского народов, власти Украины предприняли конкретные меры по прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Дело доходит до того, что русский язык попадает под полный запрет в ряде западных регионов Украины. Тем самым украинские власти форсируют разрыв всех видов связей между нашими странами и народами, превращают Украину в плацдарм борьбы с Россией, русскими и русскоязычными".

И вдруг, вынырнув из своего имперского бреда – добавляют.

"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины".