Очевидцы рассказали об "аде" протестов в Беларуси

Беларусы боятся выходить из дома, ходить через главные улицы и ждать транспорт для того, чтобы просто уехать домой из-за продолжающихся акций протестов в стране.

Люди даже не открывают и не подходят к окнам из-за страха попадания снаряда. Обстановка очень напряженная и пугающая. Об "аде" протестов рассказала 23-летняя Мария из Бреста, передает 360tv.ru.

По ее словам, беларусам якобы из-за кибератак отрубили связь с миром, родственниками за границей и лишили человеческого права на свободную и доступную информацию.

Протесты в Беларуси

Девушка, работающая медиком, отметила, что надежду дают многие силовики, которые снимают защитные шлемы, мирно просят разойтись и отказываются нападать на свой народ.

"Да, выходить страшно. Очень страшно. И близкие люди будут переживать. Но людям нужна помощь. И если ты можешь эту помощь дать и твое участие может спасти кому-то жизнь, то это долг каждого – протянуть руку и спасательный круг. Беларусь верит и надеется на свободу и мирное небо! И будет за это бороться", – сказала Мария.

Протесты в Беларуси

Блогер и активистка Анастасия из Минска добавила, что обстановка в столице – "что-то между войной и праздником". Люди в ужасе от жестокости силовиков, но в то же время выходят, радуются, поют песни, друг друга приветствуют на улицах.

"Все больше людей осознает, в какой могиле стоит трон Лукашенко, сколько пострадавших, репрессированных и загнанных. Даже те студенты, которые еще год назад боялись поставить подпись за непровластных кандидатов, сегодня идут на улицы и строят баррикады", – рассказала 23-летняя девушка.

Протесты в Беларуси

По ее словам, Беларусь "на глазах просыпается, становится действительно независимой и смелой". Анастасия добавила, что в РУВД, в судах, в изоляторах временного содержания, в Центре изоляции правонарушителей никто не справляется с потоком задержанных.

"Сами не знают, что им делать, и списки задержанных обновляются очень медленно. Непонятно, где искать людей, многие из-за этого паникуют и умоляют дать им инструкцию, где искать их близких. Но инструкции нет", – отметила Анастасия.

Протесты в Беларуси

Как писал OBOZREVATEL ранее, столкновения в Минске в третью ночь протестов длились до трех часов утра. В результате части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Беларуси покинули улицы столицы.