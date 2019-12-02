Главная Новости
2 декабря • обновлено в 11:08
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Очень сложный": посол Венгрии пожаловался на украинский язык

928
Читать материал на украинском

Изучать украинский язык очень сложно, потому как есть путаница с русским. Обучение же в школе должно проходить на родном языке, чтобы материал лучше усваивался.

Такое мнение выразил посол Венгрии Иштван Ийдярто "Главкому". Он добавил, что важно, чтобы украинский язык регулярно преподавался в школах, это позволит нацменьшинствам лучше его изучить.

Новости
"Готовы дискутировать": посол рассказал, почему Венгрия сняла блокировку сотрудничества Украины с НАТО

"В своей жизни я учился только на венгерском. Конечно, после школы жизнь сложилась так, что нужно изучать другие языки. Однако, на мой взгляд, если у тебя есть знания, полученные на родном языке, затем на любом языке ты сможешь их передать и использовать", – отметил Ийдярто.

Он выразил опасение, что смешанная система, которую предлагают ввести украинские власти, приведет к тому, что дети не будут говорить ни по-венгерски, ни по-украински.

"Самый главный аргумент украинской стороны – это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не говорят на украинском языке. Но это опять вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка. Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском. Наш подход – ребенок должен изучать предметы на своем родном языке, поскольку именно на родном языке лучше усваивается материал", – объясняет дипломат.

Посол Венгрии высказался об украинском языке и пожалел Закарпатье

Посол Венгрии высказался об украинском языке и пожалел Закарпатье

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детская писательница Лариса Ницой забила тревогу из-за якобы постепенного культурного "поглощения" Закарпатья Венгрией.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Анатолий Запорожский
Место
Венгрия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Valery
Petrov Valery
Тутошние журналисты не поняли или делают вид, что не поняли, о чём говорил посол? Так вот, он говорил не об украинском. Он говорил о родном. О венгерском для венгров и русском для русских. О том, что выучившийся на украинском, в лучшем случае, пойдёт работать дояркой. А выпускники русской школы легко найдут работу инженером в Москве.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Малько Олександр
Малько Олександр
Угорська мова одна з найскладніших у Європі , однак це їм не заважає її вивчати ,а українську, бачите , складно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Не ссыте xoxлы, не отдадим мы Закарпатье Венгрии. Сами заберем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Pavlov Dmitry, Заберешь. По самые гланды. Тока не поперхнись
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги