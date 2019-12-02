"Очень сложный": посол Венгрии пожаловался на украинский язык

Изучать украинский язык очень сложно, потому как есть путаница с русским. Обучение же в школе должно проходить на родном языке, чтобы материал лучше усваивался.

Такое мнение выразил посол Венгрии Иштван Ийдярто "Главкому". Он добавил, что важно, чтобы украинский язык регулярно преподавался в школах, это позволит нацменьшинствам лучше его изучить.

"В своей жизни я учился только на венгерском. Конечно, после школы жизнь сложилась так, что нужно изучать другие языки. Однако, на мой взгляд, если у тебя есть знания, полученные на родном языке, затем на любом языке ты сможешь их передать и использовать", – отметил Ийдярто.

Он выразил опасение, что смешанная система, которую предлагают ввести украинские власти, приведет к тому, что дети не будут говорить ни по-венгерски, ни по-украински.

"Самый главный аргумент украинской стороны – это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не говорят на украинском языке. Но это опять вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка. Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском. Наш подход – ребенок должен изучать предметы на своем родном языке, поскольку именно на родном языке лучше усваивается материал", – объясняет дипломат.

Посол Венгрии высказался об украинском языке и пожалел Закарпатье Укринформ

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