"Очень несправедливо": Трамп отреагировал на арест "главы мафии" Манафорта

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение суда о взятии под стражу бывшего главы его избирательного штаба Пола Манафорта.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter, назвав его несправедливым.

"Ничего себе, какое жесткое наказание для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других политических деятелей и кампаний. Не знал, что Манафорт был главой мафии. А как насчет Коми (экс-главы ФБР Джеймса Коми) и нечестной Хиллари и всех остальных? Очень несправедливо!", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня американский суд изменил меру пресечения Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей. Данное решение было принято после обвинения спецпрокурора Роберта Мюллера в адрес Манафорта и попытке давления на свидетелей.