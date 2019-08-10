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"Очень мило": Ким Чен Ын внезапно извинился перед Трампом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу с предложением продолжить переговоры.

Как сообщил Трамп в своем Twitter, Ын пообещал завершить ракетные испытания сразу же, как закончатся учения американцев в Южной Корее.

"Он очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся. Это было длинное письмо, большую часть которого составляли жалобы на нелепые и дорогие учения. Было также небольшое извинение за испытания ракет малой дальности", – рассказал Трамп.

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Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном в будущем. "Безъядерная Северная Корея может стать одной из самых успешных стран в мире!" – считает лидер США.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

RT

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Трамп встретился с Ким Чен Ыном в КНДР. Это был первый случай в истории, когда представители двух стран пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию.

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Персоны
Ким Чен Ын Дональд Трамп
Место
США
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