"Очень мило": Ким Чен Ын внезапно извинился перед Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу с предложением продолжить переговоры.

Как сообщил Трамп в своем Twitter, Ын пообещал завершить ракетные испытания сразу же, как закончатся учения американцев в Южной Корее.

"Он очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся. Это было длинное письмо, большую часть которого составляли жалобы на нелепые и дорогие учения. Было также небольшое извинение за испытания ракет малой дальности", – рассказал Трамп.

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном в будущем. "Безъядерная Северная Корея может стать одной из самых успешных стран в мире!" – считает лидер США.

In a letter to me sent by Kim Jong Un, he stated, very nicely, that he would like to meet and start negotiations as soon as the joint U.S./South Korea joint exercise are over. It was a long letter, much of it complaining about the ridiculous and expensive exercises. It was.....