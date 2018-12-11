Пророссийский сторонник "Л/ДНР", француз Ксавье Моро, признался в обладании российского гражданства.

Соответствующее признание он сделал в эфире пропагандистской передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1", (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По словам француза, "тысячи храбрых людей находятся на улицах, чтобы спасти" страну и экономику. Им не хватает €50, чтобы платить за бензин и ехать на работу.

"Движение "желтых жилетов" во Франции — это антимайдан, оно полностью спонтанное, автономное. Ни Трамп, ни Госдеп, ни Лавров не пришли с пирожками… Я был в движении "желтые жилеты" и буду, пока Макрон остается президентом", — отметил Моро.

По словам француза, он никогда не скрывал, что имеет двойное гражданство, которым также обладают его жена и дети.

"Я никогда этого не скрывал. Я даже могу сказать, что я очень горжусь быть гражданином самой великой страны, которая существует на Земле, если хотите это слышать. И у моей жены и моих детей тоже двойное гражданство", — добавил он.

Внимание! Видео содержит российскую пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ представила фотографию, на которой во время протестов во Франции Моро и еще один человек развернули флаг "ДНР". В ведомстве заявили, что подобные жесты можно считать еще одним фактом вмешательства спецслужб России в организацию погромов во Франции.

9 декабря француз заявил, что его стране нужно как в псевдореспубликах "освободиться" от олигархов.