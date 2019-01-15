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/Новости мира

''Очень близкий народ'': спикер Путина отличился циничным заявлением об Украине

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Конфликт на Донбассе может затянуться на десятилетия, если новая власть в Киеве не изменит к нему отношение.

Такое циничное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс", – сказал он в интервью "АиФ".

При этом Песков назвал конфликт на Донбассе "гражданской войной" и заявил об отсутствии диалога с Киевом.

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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Интерфакс

"Для того, чтобы куда-то двигаться, необходимо, чтобы Украина разобралась с последствиями своей гражданской войны, пересмотрела свой курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны. И только тогда, наверное, Киев пойдет на то, чтобы начать реализацию Минских договоренностей: без этого куда-то сдвинуться будет очень тяжело", – высказал мнение Песков, забыв упомянуть о российских наемниках на Донбассе.

В то же время, он напомнил и о позиции Владимира Путина.

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"Но, несмотря на все проблемы, украинцы все равно остаются для нас очень близким народом, о чем президент неоднократно говорил. Межгосударственные конфликты никоим образом не должны это изменить", – цинично подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российская пропагандистская газета "Комсомольская правда" в своем новом материале разразилась угрозами в сторону Украины, которую якобы погубит Запад.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий ПесковВладимир Путин
Место
Украина
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Зінченко Юрій
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Валевич Борис
Валевич Борис
нет гражданской войны, а есть агрессия и оккупация со стороны Мордора, последние повывозили целые заводы, а как только стали нести потери или денег нет - завопили о мире.......и тут же завыли местные иуды. Необходимо силовое освобождение Донбасса с последующей жесткой зачисткой - иначе предателям снова захочется руцького мира, а мордве опять захочется защищать свое руцькое быдло
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