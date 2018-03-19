Фото секс-жертв Стивена Сигала и тысячи пропавших детей – обзор западных СМИ

По состоянию на 20:45 по киевскому времени в топах западных интернет-СМИ госдолг США, намерение Британии ужесточить наказание России из-за дела с отравленным Скрипалем, тысячи пропавших детей в Швеции и ряд других событий.

Далее "Обозреватель" расскажет поподробнее.

В топах многих СМИ новость о том, что госдолг США возрос.

Государственный долг США достиг нового рекорда, превысив 21 триллион долларов.

Доля внутригосударственного долга составляет 5,6 триллиона долларов. Остальная часть приходится на частных инвесторов — физических и юридических лиц, на их долю приходится 15,3 триллиона долларов.

В топе Reuters новость о том, что совет национальной безопасности Великобритании обсудит возможные новые шаги в отношении России 20 марта.

Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Также в топе новость о том, что Европейский союз созвал экстренное заседание представителей стран сообщества при его центральных органах накануне визита в Брюссель в понедельник министра Великобритании по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

В ходе совещания будет обсуждаться возможность заключения между ЕС и Великобританией промежуточного соглашения по условиям Brexit, сообщают источники

В топе The Local ужасающая статистика.

Практически 4,5 тысячи детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года.

Это произошло после получения ими уведомления о депортации в ответ на запрос о предоставлении убежища.

По информации издания, власти не имеют понятия, где сейчас находятся 4492 ребенка. Эта цифра включает как прибывших в страну самостоятельно, так и приехавших вместе с родителями. По данным Шведского агентства по миграции, только за первые два месяца 2018 года пропали 223 ребенка. Годом ранее показатель за аналогичный период был ниже — 152.

Anadolu сообщает, что Турция в любой момент может провести военную операцию в городе Синджар в Иракском Курдистане. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, Анкара обсудила с Багдадом тему антитеррористической операции в Ираке.

"ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар", — объявил Эрдоган.

В топе New York Post новость о том, что в Канаде после 10 месяцев борьбы за жизнь скончался боксер Дэвид Уиттом.

10 месяцев он пролежал в коме. В больницу Уиттом попал в мае 2017 года, после травмы черепно-мозговой травмы во время боя. Он умер через неделю после своего 39-летнего юбилея.

В топе Mirror новость о том, что страшный снегопад не остановил британок, которые решили отпраздновать День святого Патрика погоде наперекор.

Папарацци засняли, как девушки в мини и на каблуках добираются до вечеринки.

Mirror

Mirror

В топе Fox News новость о пропаже студента.

Студент колледжа США пропал на Бермудах. Об этом сообщила его мама, которая обратилась за помощью.

19-летний Марк Домбровски является членом команды регби в Университете Святого Иосифа в Филадельфии. Он участвовал в международном турнире по регби на Бермудских островах, где исчез рано утром.

Также в топе новые подробности в деле против голливудского актера Стивена Сигала.

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой две женщины в присутствии адвоката озвучили подробности изнасилования актером.

Одну из жертв Сигал изнасиловал в подростковом возрасте, а другой жертве только исполнилось 17 лет.

По словам женщин, актер действовал грубо и неожиданно, поддавая их сексуальному насилию.

Так выглядят жертвы Стивена Сигала.

Fox News

Fox News

Напоминаем, что по состоянию на 15:00 по киевскому времени в топах западных СМИ были следующие новости:

В топе Reuters новость о том, что отрицание Россией причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери "становится все более абсурдным".

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в преддверии заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе.

"Это классическая русская стратегия", — считает Джонсон. По его мнению, среди присутствующих за столом стран едва ли найдется одна, которая не пострадала бы из-за "враждебных и разрушительных действий России".

В топе CNN новость о том, что у вертолета, на борту которого находились Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, и ее муж Джаред Кушнер, отказал один из двигателей.

Инцидент с двухмоторным вертолетом произошел 15 марта.

Из-за произошедшего пара была вынуждена вернуться в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне. Отмечается, что супруги направлялись из американской столицы в Нью-Йорк. Впоследствии они улетели коммерческим авиарейсом.

The Space Show описал миссию США на Луну без России.

Основатель The Mars Society инженер Роберт Зубрин описал возможную миссию SpaceX по колонизации Луны, отличную от реализуемого США, ЕС, Японией, Канадой и Россией проекта DSG (Deep Space Gateway).

Миссия предполагает разработку 12-тонной лунной посадочной платформы, запускаемой с Земли при помощи сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Платформа должна стать основой для обитаемой лунной базы, предназначенной для приема и отправки транспортно-грузовых кораблей. Обитаемый модуль планируется разместить в одном из лунных кратеров, что позволит обеспечить одновременный доступ к воде (в тени кратера) и солнечной энергии.

В топе Daily News новость о завещании телезвезды Ким Кардашьян.

В одном из интервью она дала четкие указания по поводу того, какой должен быть ее последний образ. Звезда призналась, что уже позаботилась о том, как она желает выглядеть на смертном орде: какая должна быть укладка и каким должен быть макияж.

Все детали, от цвета лака до цветовой палитры для мейкапа, она расписала в документе, который уже отправлен к нотариусу.

В топе Fox News новость о том, что принц Гарри отказался подписывать брачный контракт с Меган Маркл.

Несмотря на то, что состояние Гарри оценивается в 54 миллиона долларов, а Меган – в 7 миллионов, принц и не подумал о подстраховке.

По английским законам, при разводе супруги могут претендовать на половину совместно нажитого имущества.

"Принц никогда не думал о том, что будет подписывать брачный договор. Он полагает, что его брак будет крепким и долгим, поэтому у него просто нет необходимости это делать", – цитирует источник, близкий к королевскому двору, издание The Daily Mail.

В топе The Wall Street Journal оказался Facebook из-за скандала.

Вскрылось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, имеющих страницы в социальной сети Facebook.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.

Законодатели в США и Великобритании требуют объяснений, как Cambridge Analytica получила доступ к информации о пользователях соцсети без их согласия. Генеральный прокурор штата Массачусетс сообщил, что планирует начать расследование этого дела.

В топе The Art Newspaper видео, которое вызвало шквал критики в сети.

Парижский художник алжирского происхождения Адель Абдессемед изъял свое видео с горящими курицами с выставки в MAC Lyon после критики в соцсетях.

На видео видны подвешенные за ноги в ряд живые курицы, полыхающие в огне. По информации музея, видео было снято в Марокко специалистами по спецэффектам. Курицы подвергались воздействию огня на протяжении 3 секунд, а остальное видео было просто зациклено. Утверждается, что курицы не пострадали.

Осторожно, видео содержит сцены насилия!

Expo de Adel Abdessemed au Musée d'art Contemporain de Lyon. Des poulets brûlés vifs pour une "oeuvre". @macLyon s'agit-il d'un trucage? Dans le cas contraire, comment osez-vous cautionner la torture animale? pic.twitter.com/BG7qzNgOEp — AymericCaronOfficiel (@CaronAymericoff) 11 марта 2018 г.

Автор описывает свою работу как аллегорию на все существующее насилие.

В топе Mirror новость о том, что в Мехико, Мексика, лев убил своего надсмотрщика. 28-летний дрессировщик забыл закрыть дверь клетки с 22-летним львом и в итоге стал его жертвой.

Животное набросилось на Густаво Серрано Карабаджу и перекусило ему шею. Тело заклинателя львов нашли его сотрудники.

Напоминаем, что по состоянию на 09:20 по киевскому времени в топах западных СМИ были следующие новости:

В топе многих СМИ сообщение президента Дональда Трампа в Твиттере.

Глава Штатов отрицает связи своей команды с Кремлем во время избирательной кампании 2016 года. Он утверждает, что специально назначенный для расследования дела о связях его команды с российским руководство прокурор Мюллер использует фейковую информацию и намеренно "фабрикует" доказательства.

В связи с таким заявлением в СМИ появились новости о возможном увольнении спецпрокурора. Однако в Белом доме отрицают подобную информацию.

В топе Mirror новость о падении акробата.

В США акробат Янн Арно, проработавший в Cirque du Soleil 15 лет, упал с высоты во время выступления и скончался в больнице.

Видео с места ЧП, на котором акробату пытаются оказать помощь, было опубликовано на канале WFLA. Сообщается, что Арно сорвался с высоты, упав на сцену во время шоу VOLTA прямо на глазах у зрителей.

Акробат считался одним из самых опытных артистов цирка. Случай стал третьим смертельным за время существования цирка.

В топе выборы президента в России. Mirror опубликовал новость о голосовании известной гимнастки.

Таблоид показал, как проголосовала "подруга" Путина Алина Кабаева. Гимнастка вела себя сдержанно, но журналистам сказала: "Он обязательно победит". Издание делает акцент на том, что на руке у любовницы Путина, как Кабаеву называют в западных СМИ, было замечено обручальное кольцо.

Mirror

Reuters вышел в топ с новостью под названием "Путин выиграл шестилетний срок президентства в России".

"Президент России Владимир Путин одержал победу в воскресенье в результате перевыборов, продлив свое господство над самой большой страной мира еще на шесть лет, в то время как его связи с Западом находятся во враждебной траектории", - сообщает издание.

В топе взрыв в американском городе Остин.

Его причины неизвестны. По официальной информации, из-за инцидента пострадали два человека. Они были срочно госпитализированы в больницу.

Сейчас идет выяснение обстоятельств происшествия. Пока же местные жители общаются со следователями, также полиция рекомендовала им не выходить из своих домов.

В топе TMZ карикатура от голливудского комика Джима Керри.

Не так давно актер явил миру свой талант живописца и теперь активно делится своими работами. На днях Керри опубликовал карикатуру на Сару Хакаби Сандерс, пресс-секретаря Дональда Трампа.

TMZ

Судя по картине, понятно, что актер не фанат президента США и его подчиненных.

"Это портрет так называемого христианина, единственной целью которого является ложь для нечестивых", - сообщил он.

TMZ

Но, чтобы не зацикливаться на негативе, Керри не забыл и о великом британском физике Стивене Хокинге, который умер на прошлой неделе.

В топе The Washington Post новость о том, что Трамп в начале президентства обязал сотрудников Белого дома подписать договоры о неразглашении информации.

Такая мера была принята для избежания утечек из администрации критически важной информации, в том числе после увольнения того или иного человека со своего поста.

В черновом варианте документа предполагалось, что его нарушение повлечет за собой штраф в размере 10 млн долларов, которые сотрудник обязан будет выплатить в государственную казну.

В топе новость о том, что Трамп предложил установить смертную казнь для наркоторговцев. Он представил план по борьбе с охватившим страну опиоидным кризисом.

В топе Bloomberg новость о том, что Apple впервые создала собственный дисплей.

По словам собеседников агентства, американская компания уже выпустила небольшое количество экранов на секретной фабрике рядом со своей штаб-квартирой в Калифорнии.

Однако потребителям, скорее всего, придется подождать еще пару лет, прежде чем техника Apple выйдет с дисплеем собственного производства.

Mirror поделился видео, которое стало вирусным. В одном из зоопарков Таиланда обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ.

Обезьяна сначала забралась ей на ногу, а затем полезла выше, ухватилась за край топа и потянула его вниз. Хозяин животного уверен, что обезьяна была голодна и захотела грудного молока.

Остальные события, включенные в топы самых популярных западных электронных СМИ, носят более локальный характер.