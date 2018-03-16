Голая киевлянка в топе Mirror и госпитализация Хиллари Клинтон – обзор западных СМИ

По состоянию на 15:00 по киевскому времени в топах западных интернет-СМИ ответный ход России в деле о Скрипале, подозрение Путина в отравлении шпиона, слухи о новом романе в Голливуде и ряд других событий.

Далее "Обозреватель" расскажет поподробнее.

В топе британских СМИ новость о том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.

В топе Reuters новость о том, что глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия намерена выслать британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Британии в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

В топе Le Figaro новость о том, что Макрон демонстративно пренебрег Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался посещать российский стенд на открытии Международного книжного салона в Париже.

В топе New York Post новость о том, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон попала в больницу.

Ей потребовалась помощь врачей в больнице в Индии из-за полученной легкой травмы.

По словам директора больницы Суреша Гойала, она "пробыла там 15-20 минут" из-за травмы, полученной в гостинице.

В топе New Idea новость из Голливуда. По данным западных СМИ, 54-летний актер Брэд Питт встречается с 55-летней коллегой Дэми Мур.

Инсайдер рассказал изданию, что долгая дружба актеров переросла в романтические чувства.

"Деми оказывает большое влияние на Брэда. Он стал намного спокойнее и энергичнее", – говорит приближенное к актеру лицо.

По его мнению, именно благодаря отношениям с Мур Питт увлекся изучением Каббалы.

В топе Mirror новость о украинке, которая принимает речные ванны в сильный мороз без одежды.

32-летняя фитнес-тренер Ирина Владимирская из Киева каждое утро приходит к Днепру, чтобы искупаться. По ее словам, благодаря моржеванию она выглядит моложе, а ее тело подтянутое.

Mirror

Ровно 9 лет Ирина не изменяет своей привычке, принимать ванны в речке без одежды.

В топе Commercial Times новость о том, что Apple остановила производство iPhone.

Компания Apple приостановила производство iPhone 8 Plus на заводе в Куньшане (Китай) на две недели. Причина заключается в том, что поставщик Wistron, занимающийся сборкой устройств, вероятно, использовал несертифицированные комплектующие.

В топе Fox News новость о роженице, которая сама достала ребенка из утробы после кесарева сечения.

Fox News

В США женщина попросила подругу-фотографа заснять весь процесс на камеру.

Эмили Дайал из штата Кентукки много лет проработала акушеркой. Несколько лет назад ее первенец умер во время кесарева сечения. Поэтому, как только женщина узнала о новой беременности, она твердо решила, что вторые роды будет принимать у себя сама. Коллеги согласились помочь ей во время родов, а фотограф Сара Хилл запечатлела происходящее.

Напоминаем, что по состоянию на 09:20 по киевскому времени в топах западных СМИ были следующие новости:

В топе The Washington Post новость о том, что президент США Дональд Трамп решил уволить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и сейчас активно ищет ему замену.

Трамп готов взять время на увольнение Макмастера, чтобы "не унизить генерала, с которым всегда был на одной волне", и найти ему сильного преемника.

Кроме того, собеседники газеты анонсировали новые увольнения в Белом доме, которые затронут высших должностных лиц.

В топе The Telegraph и Mirror новые подробности дела об отравлении Скрипаля.

Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, якобы находилось в чемодане его дочери.

Как сообщает издание, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери.

В топе Reuters новость о крушении моста в Майами, США. По состоянию на 8:00 по киевскому времени, погибло 4 человека, ранены 10.

Спасатели продолжают работать на месте аварии, где под обломками осталось по меньшей мере 8 авто.

В топе CNN новость о том, что старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса Трамп подтвердили, что расстаются после 12-ти лет совместной жизни.

Сплетник

"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями. Мы всегда будем относиться с огромным уважением друг к другу и к нашим семьям. Мы имеем пятерых прекрасных детей, и они будут оставаться нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении супругов.

Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса попросили у журналистов приватности в этот период времени.

В топе The Sun видео, которое стало вирусным. Женщина на глазах у публики поедает сырой мясной фарш, поливая его маслом. Закусывает получившееся "блюдо" она целым неочищенным лимоном.

Видео уже посмотрели более 400 тысяч раз.

Также в топе самая богатая проститутка США. По крайней мере, 20-летняя Алиса Литтл утверждает, что она таковой является.

По словам девушки, работа в секс-индустрии это "лучшее, что было в жизни". За два года она заработала своими услугами почти миллион долларов.

The Sun

В то же время, по словам Литтл, ей приходится много тратить. Почти 2500 долларов в год ей приходится тратить на презервативы и смазку. Помимо этого необходимо выкладывать деньги за маникюр и занятия в тренажерном зале. Каждый день ей приходится вставать в 7 утра.

В топе NHK новость о том, что в Японии займутся разработкой летающего транспорта. Правительство Японии приняло решение активно поддержать разработку в стране летающих автомобилей с целью разрешения проблемы транспортных пробок и оптимизации грузовых потоков.

Помощью компаниям и разработкой соответствующего законодательства займется министерство экономики, торговли и промышленности.

В топе Fox News новость о том, что авиакомпания по ошибке заставила пса пролететь над океаном в багажном отделении. Американка пожаловалась на то, что ее собака оказалась в Японии вместо Канзаса.

Кара Свиндл вместе с двумя детьми летела из штата Орегон в штат Канзас 13 марта рейсом авиакомпании United Airlines. Ее пес — 10-летняя немецкая овчарка по кличке Ирго — должен был отправиться туда же другим рейсом. Так как его порода считается крупной, Ирго пришлось лететь в переноске в багажном отделении.

Когда Свиндл по прилету пошла получать багаж, вместо овчарки ей выдали немецкого дога, который должен был отправиться в Японию. Сотрудники авиакомпании объяснили, что их переноски выглядели одинаково и, согласно документам, женщине вручили ее питомца.

Позже авиакомпания признала ошибку, однако женщине объяснили, что ей могут вернуть собаку только через две недели, так как она должна будет пройти карантин после международного рейса.

В топе история певицы и актрисы Дженнифер Лопес, которая рассказала о том, что один из режиссеров ее домогался.

Ivona - bigmir)net

Правда, звезде повезло. По ее словам, он попросил снять рубашку и показать ему грудь, но она этого не сделала. Решение Лопес далось не легко, так как она хотела получить роль. Но, по словам актрисы, несмотря на сложность сказать "нет", это просто необходимо делать не только в киноиндустрии, но и по жизни.

Остальные события, включенные в топы самых популярных западных электронных СМИ, носят более локальный характер.