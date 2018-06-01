Я долго ждал первого июня, чтобы написать свой финальный пост о Ксении Собчак. И дождался.

Сначала прошу всех прочесть два моих предыдущих поста 1 и 2.

…и также обратить внимание на тексты по ссылкам внутри этих постов. Многие из вас на 100% находятся в курсе этого дела, некоторые – поверхностно; возможно, что некоторые новые мои читатели вообще ничего не знают о сути дела. Всё изложено в постах по ссылкам выше.

Итак, весна закончилась, а обещания не выполнены – иски Ксении Собчак в Верховный суд, о незаконной регистрации Путина В.В. ЦИКом, в качестве кандидата в президенты, не только "ушли в песок", но и послужили некоей слабозавуалированной попыткой "легитимации" как т.н. "НЕвыборов" президента в целом, так и "легитимации" самозванца Путина в частности, чей конституционный предел президентских полномочий закончился в 2008 году.

Новости Путина и его команду беспощадно бьют

Напомню, что я являлся одним из очень немногих, кто оказывал большое публичное давление на кандидатов в президенты, для подачи ими таких исков.

Члены предвыборного штаба Собчак, вольно или невольно, стали, как минимум, марионетками кремлёвского механизма под названием #КсюшаМурзилка, а как максимум – пособниками сговора с администрацией президента, согласно статье 278 УК РФ "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", что подразумевает до 20 лет лишения свободы.

Сама Ксения Собчак оказалась обыкновенной политической проституткой, что, впрочем, не освобождает её от уголовной ответственности по той же самой статье.

С Ксенией Собчак всё понятно. Хотелось бы услышать публичные разъяснения от Андрея Нечаева, Елены Лукьяновой, Марины Литвинович, Станислава Белковского, Дмитрия Гудкова и Антона Красовского, а также от адвоката Ильи Новикова, представлявшего Собчак в ВС по этим искам.

Я понимаю, что все перечисленные лица могут проигнорировать этот мой пост. И это тоже будет публичным ответом.