"Обязан рассказать!" В США разгорелся скандал из-за засекреченной беседы Трампа с Путиным

В США потребовали от президента Дональда Трампа раскрыть содержание переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате "тет-а-тет" в Хельсинки.

В частности, претензия была озвучена бывшим директором ЦРУ Леоном Панеттой, сообщает "Интерфакс-Украина". По его мнению, американский народ должен знать, о чем Трамп говорил с "врагом".

"Президент США впервые встречается с российским лидером В.Путиным, а Россия не является нашим другом. Если у них состоялась такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан был рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия показала серию видеороликов,демонстрирующих испытания и эксплуатацию нового поколения ядерного и обычного оружия, спустя несколько дней после того, как глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили, как избежать гонки вооружений.

Также стало известно, что во время встречи в Хельсинки Путин предложил американскому коллеге организовать и провести референдум на оккупированных частях Украины.