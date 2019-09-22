Главная Новости
22 сентября • обновлено в 21:13
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Объявят импичмент? Скандал вокруг Трампа и Зеленского получил резкий поворот

1.2т Читать материал на украинском

Импичмент президента США Дональда Трампа может стать единственным выходом из ситуации в случае подтверждения его давления на главу Украины Владимира Зеленского.

Такое заявление в интервью CNN сделал глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия).

Он сказал, что до этого не был сторонником отставки американского лидера (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Новости
В США решили засекретить разговор Трампа и Зеленского: что происходит

"Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это [импичмент] может быть единственным средством", – сказал Шифф.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Коллаж

Отметим, согласно социологическим данным Fox, нынешний американский президент может проиграть на выборах в 2020 году.

Так, 45% американцев одобряют деятельность Трампа (по опросу Reuters 43%), 55% – не одобряют.

38% готовы поддержать Трампа на выборах, 52% – Джо Байдена. По данным Survey, поддержка Трампа составляет 41%, Байдена – 49%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден
Место
США
Теги
политика скандалы Импичмент президента
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel