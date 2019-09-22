Объявят импичмент? Скандал вокруг Трампа и Зеленского получил резкий поворот

Импичмент президента США Дональда Трампа может стать единственным выходом из ситуации в случае подтверждения его давления на главу Украины Владимира Зеленского.

Такое заявление в интервью CNN сделал глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия).

Он сказал, что до этого не был сторонником отставки американского лидера (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это [импичмент] может быть единственным средством", – сказал Шифф.

Зеленский и Трамп Коллаж

Отметим, согласно социологическим данным Fox, нынешний американский президент может проиграть на выборах в 2020 году.

Так, 45% американцев одобряют деятельность Трампа (по опросу Reuters 43%), 55% – не одобряют.

38% готовы поддержать Трампа на выборах, 52% – Джо Байдена. По данным Survey, поддержка Трампа составляет 41%, Байдена – 49%.

Rep. Adam Schiff says that if the reports about Pres. Trump’s conversation with Ukraine are proven true, then impeachment may be the only "remedy." “This seems different in kind and we may very well have crossed the Rubicon here." #CNNSOTU pic.twitter.com/0dsWBXpC6g — State of the Union (@CNNSotu) September 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что во время телефонного разговора президентов США и Украины Трамп крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена.

Трамп якобы пригрозил возможной блокировкой военной помощи в 250 миллионов долларов в случае, если Киев откажется расследовать деятельность Байдена в 2016 году в Украине.

Вскоре американский президент опроверг обвинения, подчеркнув, что в ходе разговора с Зеленским не сказал ничего недопустимого.

Ранее в США начали широкомасштабное расследование из-за возможного давления Трампа и его адвоката Руди Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!