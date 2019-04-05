Объявлено наступление на столицу: в Ливии с новой силой вспыхнул военный конфликт

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала наступление на столицу страны Триполи.

Заручившись поддержкой арабского мира, Хафтар планирует разогнать утвержденное ООН правительство национального единства. Он объявил о начале "Операции по освобождению Триполи", передает Reuters.

На пути к этой цели уже был захвачен один из важнейших городов – Гарьян в 80 километрах к югу от Триполи. Борьба за власть, которая длится в стране еще с момента убийства Муаммара Каддафи в 2011 году, опять вступила в фазу эскалации.

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На защиту законного правительства в Триполи в стране начало собираться ополчение.

Отмечается, что захваченный город Гарьян имеет стратегическое значение, поскольку это последний город перед прибрежной равниной. Он может стать полноценной базой для боевиков.

На фоне последних событий Великобритания уже потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Ливии. Оно пройдет в закрытом режиме в пятницу, 5 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пытается закрепиться на южном фланге НАТО, помогая бывшему генералу в Ливии бороться за контроль над своим правительством и огромным нефтяным рынком.

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