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ПолитикаЭкономика

Объявление войны? В России по-хамски ответили на угрозу блокады от США

5.3тЧитать материал на украинском

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что решение о морской блокаде России со стороны США, было бы равносильно объявлению войны.

"Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны", - написал он на своей странице в Twitter.

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Также он нагло посоветовал главе МВД США жевать, а не говорить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в американском ведомстве заявили, что США при необходимости могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.

Персона
Алексей Пушков
Место
Россия
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Igraev Alex
Igraev Alex
Также он нагло посоветовал главе МВД США жевать, а не говорить.(с) Бггг, для кастрюлеголовых нерабов такое оскорбление хозяина просто немыслимо))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А этому пиндоскому чучелу Зинаиде можно так базарить? Это не хамство рагули?Вы блядь полными дегенератами стали,если вам сунули защеку,вы подставляете дупу,не все же страны должны быть похожи на таких ничтожеств как ваша территория,вы вякать можете только на Россию,знаете что за пидорские базары вас ебашить не начнут, все же братья бывшие.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Какой наглец,этот кацап! Требу було гидно встать перед белым господином на колини и гарно спивая щеневмерлу аккуратно зробыть ему легкий минет. Потом, не вставая с колин,со славами слава украине,вручить пану генералу казацку шаблю. Вот так должны поступать щирые,гидные, незалежные и свидомые людыны
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