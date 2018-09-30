Объявление войны? В России по-хамски ответили на угрозу блокады от США

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что решение о морской блокаде России со стороны США, было бы равносильно объявлению войны.

"Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны", - написал он на своей странице в Twitter.

Также он нагло посоветовал главе МВД США жевать, а не говорить.

Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в американском ведомстве заявили, что США при необходимости могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.