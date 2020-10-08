Объявлена лауреатка Нобелевской премии по литературе

Марина Лисничук Мир 14:05, 8.10.2020 Обновлено: 14:27, 8.10.2020

Нобелевскую премию по литературе вручили 77-летней американской поэтессе Луизе Глюк.

Лауреата объявили 8 октября в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщается в Twitter премии.

Премия присуждена с формулировкой "за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Луиза Глюк получила Нобелевскую премию в области литературы.
Twitter The Nobel Prize

Отметим, что в этом году Нобелевский комитет отменил очную церемонию вручения премий из-за пандемии коронавируса. Лауреатов премии в разных отраслях решили объявлять на пресс-конференции Стокгольме, которая проходит в режиме онлайн.

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