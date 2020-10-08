Объявлена лауреатка Нобелевской премии по литературе
Нобелевскую премию по литературе вручили 77-летней американской поэтессе Луизе Глюк.
Лауреата объявили 8 октября в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщается в Twitter премии.
Премия присуждена с формулировкой "за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".
Отметим, что в этом году Нобелевский комитет отменил очную церемонию вручения премий из-за пандемии коронавируса. Лауреатов премии в разных отраслях решили объявлять на пресс-конференции Стокгольме, которая проходит в режиме онлайн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября было названы лауреаты Нобелевской премии по медицине, которую присудили за открытие вируса гепатита С.
А 6 октября Нобелевскую премию по физике вручили трем ученым, которые занимаются исследованием черных дыр.
Нобелевскую премию в области химии 2020 года получили француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна – за развитие метода редактирования генома.