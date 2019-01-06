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''Объявим анафему!'' Скандальный священник РПЦ разразился угрозами из-за Томоса

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Скандально известный священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин пригрозил новой Православной церкви Украины анафемой.

Он заявил, что "Варфоломей совершил "литургию" совместно с раскольником, не имеющим сана". "Фанар окончательно отпал в раскол, отошел от Христа и христианства, добавив к прочим своим ересям отрицание апостольского преемства. То, что во время стамбульской черной мессы находилось в чаше и на дискосе, кощунственно называть Телом и Кровью Христовыми. Это было сатанинское зелье", – написал он на своей странице в Facebook.

Чаплин утверждает, что только "анафема будет теперь понята церковным народом – никакие компромиссы более невозможны".

Новости
Опубликован перевод текста Томоса для ПЦУ

Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин

EADaily

"Лучше всего провозгласить анафему на соборе нескольких Поместных Церквей. Но сначала ее вполне может провозгласить Русская Церковь, а уже потом можно созвать межправославный собор... И ясно сказать, что все вошедшие в общение с раскольниками тоже подпадают под анафему", – разразился он угрозами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Место
Россия
Тег
Томос
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Dell Alex
Dell Alex
Т.е. чуваки хотят создать свою отдельную от всех церковь? С блэк-джеком и шлюхами (что уже в наличии)? Ну-ну... И как она будет называться? Есть католическая, есть православная, а эта - кгбэшная? )))
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
За поребрик!!!
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
на уй себе соли насыпете, а потом будите его доедать...кацапня видать допизд...ся шо это их предадут анафеме и будут они скрепно мычать по своим болотам!
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