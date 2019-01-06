''Объявим анафему!'' Скандальный священник РПЦ разразился угрозами из-за Томоса

Скандально известный священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин пригрозил новой Православной церкви Украины анафемой.
Он заявил, что "Варфоломей совершил "литургию" совместно с раскольником, не имеющим сана". "Фанар окончательно отпал в раскол, отошел от Христа и христианства, добавив к прочим своим ересям отрицание апостольского преемства. То, что во время стамбульской черной мессы находилось в чаше и на дискосе, кощунственно называть Телом и Кровью Христовыми. Это было сатанинское зелье", – написал он на своей странице в Facebook.
Чаплин утверждает, что только "анафема будет теперь понята церковным народом – никакие компромиссы более невозможны".
Всеволод Чаплин
EADaily
"Лучше всего провозгласить анафему на соборе нескольких Поместных Церквей. Но сначала ее вполне может провозгласить Русская Церковь, а уже потом можно созвать межправославный собор... И ясно сказать, что все вошедшие в общение с раскольниками тоже подпадают под анафему", – разразился он угрозами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.