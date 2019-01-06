''Объявим анафему!'' Скандальный священник РПЦ разразился угрозами из-за Томоса

Скандально известный священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин пригрозил новой Православной церкви Украины анафемой.

Он заявил, что "Варфоломей совершил "литургию" совместно с раскольником, не имеющим сана". "Фанар окончательно отпал в раскол, отошел от Христа и христианства, добавив к прочим своим ересям отрицание апостольского преемства. То, что во время стамбульской черной мессы находилось в чаше и на дискосе, кощунственно называть Телом и Кровью Христовыми. Это было сатанинское зелье", – написал он на своей странице в Facebook.

Чаплин утверждает, что только "анафема будет теперь понята церковным народом – никакие компромиссы более невозможны".

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Всеволод Чаплин EADaily

"Лучше всего провозгласить анафему на соборе нескольких Поместных Церквей. Но сначала ее вполне может провозгласить Русская Церковь, а уже потом можно созвать межправославный собор... И ясно сказать, что все вошедшие в общение с раскольниками тоже подпадают под анафему", – разразился он угрозами.

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