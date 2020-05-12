Обвиняют власть в смертях родственников: тысячи испанцев обратились в суд из-за COVID-19

Более трех тысяч граждан Испании подали коллективную жалобу в Верховный суд против правительства.

Как передает El Mundo, они обвинили премьер-министра Педро Санчеса и 22 членов его правительства в том, что они якобы оказывали недостаточное противодействие в борьбе с коронавирусом, из-за чего скончались их родственники.

3268 граждан подали жалобу, назвав "преступление" власти следствием "серьезного безрассудства".

По их словам, правительство поставило свои интересы выше здоровья людей, не решившись вводить карантинные меры еще в конце февраля.

Отметим, Испания находится на втором месте в мире и на первом в Европе по количеству случаев заболевания COVID-19: с начала эпидемии заразились почти 270 тысяч человек, из которых скончались 10%. Вылечились более 180 тысяч людей.

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Как писал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом заболели более 4,3 миллиона человек, из которых почти 290 тысяч скончались. Вылечились 1,5 миллиона человек.

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