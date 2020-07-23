Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда полицейского заподозрили в новом преступлении
Бывшего полицейского Миннеаполиса (США) Дерека Чавена, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Как пишет BBC, Шовин и его жена не сообщили властям о доходах на сумму около 38 тысяч долларов. Им вменяют пособничество и подстрекательство к подаче ложных налоговых деклараций, а также их непредоставлении.
В общей сложности бывшие супруги занизили свой доход на 464 тысяч долларов в период с 2014 по 2019 годы. В эту сумму входит заработок Шовина в качестве охранника в клубе. Отмечается, что по ходу расследования она может увеличиться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Коп, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.
Выяснилось, что афроамериканец был заражен коронавирусом.
Смерть Флойда повлекла масштабные протесты, которые часто перерастали в беспорядки. В результате погибли минимум 13 человек.
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки.
Бывшему полицейскому Дереку Чавену, который задерживал афроамериканца, ужесточили обвинение до убийства второй степени.
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