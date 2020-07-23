Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда полицейского заподозрили в новом преступлении

Бывшего полицейского Миннеаполиса (США) Дерека Чавена, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Как пишет BBC, Шовин и его жена не сообщили властям о доходах на сумму около 38 тысяч долларов. Им вменяют пособничество и подстрекательство к подаче ложных налоговых деклараций, а также их непредоставлении.

В общей сложности бывшие супруги занизили свой доход на 464 тысяч долларов в период с 2014 по 2019 годы. В эту сумму входит заработок Шовина в качестве охранника в клубе. Отмечается, что по ходу расследования она может увеличиться.

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