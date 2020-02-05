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7 февраля • обновлено в 07:32
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"Обвальное падение": в Беларуси резко рухнуло количество сторонников России

14.9т
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Социологи зафиксировали "обвальное падение" пророссийских настроений среди жителей Беларуси.

По данным исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, в течение 2019 года количество сторонников союза с РФ упало с 60,4 до 40,4%, передает lenta.ru.

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Известно, что резкое сокращение произошло в период с сентября по декабрь - на 14,7 процента. При этом среди граждан усилились проевропейские настроения: процент сторонников вступления в Евросоюз вырос с 24,4 до 32%.

В Беларуси резко рухнуло количество сторонников России

В Беларуси резко рухнуло количество сторонников России

lenta.ru

Большинство считает, что Беларусь и Россия должны быть независимыми государствами с дружескими отношениями и открытой границей без виз и таможни.

Ранее OBOZREVATEL писал, что рейтинг доверия президента Украины Владимира Зеленского, который накануне провели социологи, изменялся трижды за несколько суток.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Беларусь
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Червоний Данило
Червоний Данило
ни одно уважающее себя государство не будет якшаться с россией! разве что чисто купи-продай, не больше! и то перед тем как купить что то у них или продать им, нужно 300 раз подумать, а стоит ли?! не вылезет ли боком потом! как например российская военная техника, ракеты и т п. все это фейк распиаренный! а на самом деле старинные технологии в современной обвертке которые распадаются и разрушаются.!
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2 из 3 ответов | показать все
Николаев Олег
Николаев Олег
Лазарев Ярослав, он нашёл фотку какого-то клоуна по кличке "Воха", якобы снайпер, воевавший в 2014 году за донецкий аэропорт. Обычный мародёр и преступник, но пока на Украине это не преследуется.
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2
Виня Ксения
Виня Ксения
Лазарев Ярослав, а тебе уже явно пора подумать о вечном, фашист.
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2
1
Николаев Олег
Николаев Олег
Чувак имеет свою лабораторию в Польше, в самой Белоруссии у него ничего нет. Опросы он проводит на кухне с женой. Живёт на западные гранты. Конечно, было бы интересно почитать результаты от уважаемой социологической службы, а не вот этот галимый фейк.
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4
Николаев Олег
Николаев Олег
Смульський Віктор, а как называется страна на западе от Украины? Польша или Полска? А на востоке от Украины? Россия или Росия с одной буквой С?
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Смульський Віктор
Смульський Віктор
Николаев Олег. Вот видишь! Даже здесь ваша сущность. Страна называется Беларусь!
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5
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Andria Viktor
Andria Viktor
Это бацько виноват,хочет вована пердолит
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