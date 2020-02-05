"Обвальное падение": в Беларуси резко рухнуло количество сторонников России

Социологи зафиксировали "обвальное падение" пророссийских настроений среди жителей Беларуси.
По данным исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, в течение 2019 года количество сторонников союза с РФ упало с 60,4 до 40,4%, передает lenta.ru.
Известно, что резкое сокращение произошло в период с сентября по декабрь - на 14,7 процента. При этом среди граждан усилились проевропейские настроения: процент сторонников вступления в Евросоюз вырос с 24,4 до 32%.
В Беларуси резко рухнуло количество сторонников России
lenta.ru
Большинство считает, что Беларусь и Россия должны быть независимыми государствами с дружескими отношениями и открытой границей без виз и таможни.
Ранее OBOZREVATEL писал, что рейтинг доверия президента Украины Владимира Зеленского, который накануне провели социологи, изменялся трижды за несколько суток.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся