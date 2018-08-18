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Обвал моста в Генуе: появилось первое видео с чудом выжившей украинкой

4.3тЧитать новость на украинском

Пострадавшие во время обрушения моста Моранди в Генуе украинка Наталья Елина и ее супруг Евгений Бабин записали первое видео из больницы.

Соответствующий ролик молдаванин обнародовал на своей странице в Facebook. Судя по кадрам, Бабин лежит на больничной койке в шейном воротнике. В свою очередь, Елина со своей кровати говорит, что уже чувствует себя получше.

"Большое спасибо за мысли и сообщения, которые вы оставили. Санта-Мария - замечательный город, полный друзей", – подписал Бабин под видео.

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Как сообщал OBOZREVATEL, обрушение моста произошло 14 августа. Украинка и ее супруг молдаванин оказались в числе пострадавших. Их госпитализировали в больницу "Санта-Мартин". У Натальи диагностировали перелом позвоночника и ноги.

В момент обрушения они оба находились в автомобиле на мосту. Им удалось выжить после падения с высоты более 80 метров.

Место
Италия
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Кузнецова Тамара
Кузнецова Тамара
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