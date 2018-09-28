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''Обувь женская'': Путин снова попался на уловке с ростом  

1.9тЧитать материал на украинском

Президента России Владимира Путина снова отличился с маскировкой роста. В этот раз его заметили в обуви с нестандартно высокими каблуками.

Лидера Кремля сфотографировали на вечере дружбы глав государств СНГ в рамках саммита в Душанбе (Таджикистан). Соответствующий снимок на своей странице в соцсети Facebook опубликовал журналист Иван Яковина.

"Фотка - бимба. Но самое в ней прикольное - это каблуки. Вглядитесь, у него почти женская обувь", - написал он.

''Обувь женская'': Путин снова попался на уловке с ростом  

Пользователи в сети высмеяли комплексы российского президента насчет роста.

"Карлик", "Не обижай маленьких!", "Нормальная обувь как для деда 65 лет. Даже почти 66 ему", "На какие ухищрения только не идут эти низкорослые мужчинки", "Пожалеем малыша", - прокомментировали они.

''Обувь женская'': Путин снова попался на уловке с ростом  
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Новый двойник? Путин опять попался на махинациях с ростом
''Обувь женская'': Путин снова попался на уловке с ростом  
''Обувь женская'': Путин снова попался на уловке с ростом  

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на вечере дружбы в Душанбе отличился тем, что во время прогулки взял президента России Владимира Путина за руку и долго не отпускал.

Персона
Владимир Путин
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Мал золотник, да дорог
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Интересно,какого роста бул герой Украины Бандера?
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Dmitryk Aleksandr, такой, что ты бы ему между булок жарко дышал)
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Скоро в платье на приёмы ездить будет...Великан Малороссии!!!!
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