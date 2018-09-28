''Обувь женская'': Путин снова попался на уловке с ростом  

Президента России Владимира Путина снова отличился с маскировкой роста. В этот раз его заметили в обуви с нестандартно высокими каблуками.

Лидера Кремля сфотографировали на вечере дружбы глав государств СНГ в рамках саммита в Душанбе (Таджикистан). Соответствующий снимок на своей странице в соцсети Facebook опубликовал журналист Иван Яковина.

"Фотка - бимба. Но самое в ней прикольное - это каблуки. Вглядитесь, у него почти женская обувь", - написал он.

Пользователи в сети высмеяли комплексы российского президента насчет роста.

"Карлик", "Не обижай маленьких!", "Нормальная обувь как для деда 65 лет. Даже почти 66 ему", "На какие ухищрения только не идут эти низкорослые мужчинки", "Пожалеем малыша", - прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на вечере дружбы в Душанбе отличился тем, что во время прогулки взял президента России Владимира Путина за руку и долго не отпускал.