Обсуждали Украину: Белый дом рассекретил первые подробности встречи Путина и Трампа

В пятницу, 28 июня в японской Осаке на саммите G20 завершилась встреча главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает страница Белого дома в Twitter. Официальная встреча глав государств продлилась полтора часа.

Трамп и Путин обсудили темы Украины, Ирана, Сирии и Венесуэлы. При этом президенты отметили, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира.

Также Трамп на встрече с Путиным указал на необходимость включения Китая в современную систему контроля над вооружениями. Еще лидеры наций договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU