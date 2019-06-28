Обсуждали Украину: Белый дом рассекретил первые подробности встречи Путина и Трампа

В пятницу, 28 июня в японской Осаке на саммите G20 завершилась встреча главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает страница Белого дома в Twitter. Официальная встреча глав государств продлилась полтора часа.

Трамп и Путин обсудили темы Украины, Ирана, Сирии и Венесуэлы. При этом президенты отметили, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира.

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Также Трамп на встрече с Путиным указал на необходимость включения Китая в современную систему контроля над вооружениями. Еще лидеры наций договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU — The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин коротко побеседовали перед началом саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

Добавим, что в ходе запланированных четырех сессий страны G20 обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю, и вопросы окружающей среды.

Встреча Путина и Трампа

Отметим, что OBOZREVATEL ведет онлайн трансляцию переговоров Путина и Трампа в Японии.

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