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Обсуждали Украину: Белый дом рассекретил первые подробности встречи Путина и Трампа

16.7тЧитать материал на украинском

В пятницу, 28 июня в японской Осаке на саммите G20 завершилась встреча главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает страница Белого дома в Twitter. Официальная встреча глав государств продлилась полтора часа.

Трамп и Путин обсудили темы Украины, Ирана, Сирии и Венесуэлы. При этом президенты отметили, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира.

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Также Трамп на встрече с Путиным указал на необходимость включения Китая в современную систему контроля над вооружениями. Еще лидеры наций договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин коротко побеседовали перед началом саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

Добавим, что в ходе запланированных четырех сессий страны G20 обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю, и вопросы окружающей среды.

Встреча Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа

Отметим, что OBOZREVATEL ведет онлайн трансляцию переговоров Путина и Трампа в Японии.

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Тема
Саммит G20 в Японии
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
ЯпонияОсака
Теги
СШАРоссия
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Путин смотрит на Дони ,как удав на кролика.
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
А "морячки"? Трамп же обещал не разговаривать с Путиным, пока "морячков" не вкрнёт. Забыл? Тогда что значит "Обсуждали Украину"?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пок Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам
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