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Обсудят Украину: Белый дом готовит встречу Трампа и Путина

1.1тЧитать новость на украинском

Администрация президента США Дональда Трампа работает над подготовкой встречи главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации источников The Wall Street Journal, среди главных вопросов будет ситуация в Украине.

"Встреча может уменьшить напряженность в отношениях между двумя странами, которые выросли до масштабов "холодной войны", - отметило издание.

Источник утверждает, что посол США в России Джон Хантсман находится в Вашингтоне, чтобы помочь организовать встречу между Трампом и Путиным.

По его словам, обе страны еще должны согласовать дату и место переговоров.

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"Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - это проект посла Хантсмана, который работает над ним непрерывно в течение многих месяцев", - сообщил источник.

Ожидается, что во время встречи президенты должны, в частности, обсудить вопрос Сирии, Украины и контроля над ядерным вооружением.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация, что Ким Чен Ын планирует встречу с Путиным.

Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
Объект
Россия
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