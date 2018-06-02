Обсудят Украину: Белый дом готовит встречу Трампа и Путина

Администрация президента США Дональда Трампа работает над подготовкой встречи главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.
По информации источников The Wall Street Journal, среди главных вопросов будет ситуация в Украине.
"Встреча может уменьшить напряженность в отношениях между двумя странами, которые выросли до масштабов "холодной войны", - отметило издание.
Источник утверждает, что посол США в России Джон Хантсман находится в Вашингтоне, чтобы помочь организовать встречу между Трампом и Путиным.
По его словам, обе страны еще должны согласовать дату и место переговоров.
"Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - это проект посла Хантсмана, который работает над ним непрерывно в течение многих месяцев", - сообщил источник.
Ожидается, что во время встречи президенты должны, в частности, обсудить вопрос Сирии, Украины и контроля над ядерным вооружением.
Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация, что Ким Чен Ын планирует встречу с Путиным.