Майдан в Ереване: в Москве засекли армянских топ-чиновников

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян прибыл в Москву, где намерен провести неофициальные переговоры с представителями российской власти.

"Глава МИД Армении прибыл в Москву накануне вечером. На сегодня запланирован ряд его встреч с российскими официальными лицами", - сообщили "Интерфаксу" информированные источники в дипломатических кругах.

По данным издания, в центре переговоров будут вопросы, связанные с протестами в Армении и российско-армянскими союзническими отношениями.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что в Москву направился и.о. первого вице-премьера республики Армен Геворкян. Там он проведет серию рабочих переговоров.

Кроме того, вечером 25 апреля состоялся телефонный разговор президентов РФ и Армении Владимира Путина и Армена Саркисяна.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля, на одиннадцатый день протестов в Ереване, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Впрочем, митинги граждан не прекратились, поскольку все требования народа так и не были исполнены.

В четверг, 26 апреля, десятки тысяч жителей вышли на улицы с требованием проведения досрочных парламентских выборов.