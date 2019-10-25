"Отвести войска!" США выступили с громким призывом к России

США обвинили Россию в обстреле сотрудников коммунального предприятия "Лугансквода" на оккупированном Донбассе и призвали ее отвести войска согласно Минским договоренностям.
Соответствующее заявление в пятницу, 25 октября, появилось на странице американских дипломатов в Twitter.
"Российская агрессия несет ответственность за ранения двух украинских работников коммунального предприятия в Луганской области вчера. Такое насилие в отношении гражданских лиц – недопустимо", – отметили в посольстве.
США выступили с призывом к России отвести войска
"Мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня, отвести свои собственные и подконтрольные ей силы, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – добавили дипломаты.
(1/2) Російська агресія несе відповідальність за поранення двох українських працівників комунального підприємства в Луганській області вчора. Таке насильство щодо цивільних осіб - неприпустиме.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 25, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, гражданских лиц на предприятии "Лугансквода" обстреляли пророссийские террористы 24 октября. Два сотрудника получили ранения.
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