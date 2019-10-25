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25 октября • обновлено в 18:29
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"Отвести войска!" США выступили с громким призывом к России

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США обвинили Россию в обстреле сотрудников коммунального предприятия "Лугансквода" на оккупированном Донбассе и призвали ее отвести войска согласно Минским договоренностям.

Соответствующее заявление в пятницу, 25 октября, появилось на странице американских дипломатов в Twitter.

"Российская агрессия несет ответственность за ранения двух украинских работников коммунального предприятия в Луганской области вчера. Такое насилие в отношении гражданских лиц – недопустимо", – отметили в посольстве.

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США выступили с призывом к России отвести войска

США выступили с призывом к России отвести войска

"Мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня, отвести свои собственные и подконтрольные ей силы, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – добавили дипломаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданских лиц на предприятии "Лугансквода" обстреляли пророссийские террористы 24 октября. Два сотрудника получили ранения.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
США
Тег
Донбасс
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Антошин Денис
Антошин Денис
Америкосы сказочники ещё те.
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hunt andres
hunt andres
Сшп могут вообще прикрыть свой хавальник. Лучше бы из Сирии своих обосранных вояк скорее вывозили.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
А потом американцы кинут Украину как кинули курдов
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