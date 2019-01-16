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''Общие суд, парламент и Конституция'': Лавров поделился мечтами о захвате Беларуси

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удивлен ажиотажем который возник вокруг темы объединения его страны с Беларусью. По его словам, сейчас речь якобы идет сугубо об экономической интеграции, хотя интеграция могла быть более глубокой.

Свою позицию по этому поводу Лавров озвучил во время итоговой пресс-конференции по результатам работы за год 16 января. Лавров с сожалением отметил, что сейчас не представляется возможным создать для РФ и Беларуси общие конституцию, парламент и суд.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Sputnik

"Вы знаете, я просто удивляюсь той шумихе, которая вокруг этой темы раздута в том числе и в СМИ. Договор о создании Союзного государства имеется в открытом доступе, с ним можно было ознакомиться, когда он был подписан, и сейчас можно освежить (в памяти. — Ред.) Было предусмотрено и принятие конституционного акта, и создание союзного парламента, и суда Союзного государства. В то время это было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем", — подчеркнул он.

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Лавров добавил, что учитывая эти обстоятельства Москва решила сосредоточиться на практических вещах, расширяющих сотрудничество с Минском в сфере экономики и торговли. В частности, речь идет о создании единой денежной единицы и общей налоговой политики.

"В рамках необходимости посмотреть, как мы можем выполнить эти конкретные вещи, не было никаких разногласий с белорусскими коллегами", — заверил Лавров.

Он отметил, что такие шаги якобы должны были быть предприняты еще 20 лет назад в рамках союзного договора, поэтому Беларуси необходимо подумать над их немедленным воплощением.

"Я очень надеюсь, что здесь возобладает прагматизм, а не попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства или вне его", — подытожил глава МИД РФ.

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

АР

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Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Питон Каа
Питон Каа
Батька Лукашенко теряет власть. И он потеряет ее независимо от того, будет он проводить интеграцию или будет активно ей сопротивляться. Надоел.
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