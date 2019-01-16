''Общие суд, парламент и Конституция'': Лавров поделился мечтами о захвате Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удивлен ажиотажем который возник вокруг темы объединения его страны с Беларусью. По его словам, сейчас речь якобы идет сугубо об экономической интеграции, хотя интеграция могла быть более глубокой.

Свою позицию по этому поводу Лавров озвучил во время итоговой пресс-конференции по результатам работы за год 16 января. Лавров с сожалением отметил, что сейчас не представляется возможным создать для РФ и Беларуси общие конституцию, парламент и суд.

Сергей Лавров Sputnik

"Вы знаете, я просто удивляюсь той шумихе, которая вокруг этой темы раздута в том числе и в СМИ. Договор о создании Союзного государства имеется в открытом доступе, с ним можно было ознакомиться, когда он был подписан, и сейчас можно освежить (в памяти. — Ред.) Было предусмотрено и принятие конституционного акта, и создание союзного парламента, и суда Союзного государства. В то время это было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем", — подчеркнул он.

Лавров добавил, что учитывая эти обстоятельства Москва решила сосредоточиться на практических вещах, расширяющих сотрудничество с Минском в сфере экономики и торговли. В частности, речь идет о создании единой денежной единицы и общей налоговой политики.

"В рамках необходимости посмотреть, как мы можем выполнить эти конкретные вещи, не было никаких разногласий с белорусскими коллегами", — заверил Лавров.

Он отметил, что такие шаги якобы должны были быть предприняты еще 20 лет назад в рамках союзного договора, поэтому Беларуси необходимо подумать над их немедленным воплощением.

"Я очень надеюсь, что здесь возобладает прагматизм, а не попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства или вне его", — подытожил глава МИД РФ.

Сергей Лавров АР

Как сообщал OBOZREVATEL:

В декабре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев публично заявил о фактическом присоединении Беларуси.

Одиозный российский политик Владимир Жириновский подхватил эту идею, заявив, что Беларусь обязана присоединиться к России, если хочет получать дешевую нефть.

Белорусские эксперты уверены: Лукашенко пойдет на присоединение, только если сам возглавит новообразованное государство.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своему правительству проработать возможные альтернативы российским поставкам нефти, чтобы снизить зависимость государства от РФ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram