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''Обрыдло это!'' Путина разгромили за новое шоу с ребенком

2.2тЧитать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин опозорился из-за видеоролика журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Смирнов на своей странице в соцсети Twitter опубликовал ролик с маленькой девочкой-хоккеисткой, которая рассыпалась в благодарности Путину и сказала, что он "погрел ей руки" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Нарисовала портрет Владимира Владимировича, и сегодня на матче я его увидела. Мы обнялись, он мне погрел руки, потому что на льду было очень холодно, и пообещал исполнить мое желание", — сказал ребенок, одетый во время интервью в кофту-флаг России.

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''Обрыдло это!'' Путина разгромили за новое шоу с ребенком

Twitter Дмитрий Смирнов

Однако этот "случайный" ролик вызвал волну недоверия у многих россиян, которые заподозрили Путина в постановочном сюжете.

"Как обрыдло это пропагандистское шоу, просто противно слушать и смотреть", "Ботоксный не устал пиариться", "Я уже плачу от умиления каждый день по восемь раз!" — высмеяли президента комментаторы.

''Обрыдло это!'' Путина разгромили за новое шоу с ребенком
''Обрыдло это!'' Путина разгромили за новое шоу с ребенком
''Обрыдло это!'' Путина разгромили за новое шоу с ребенком

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре Путин нарвался на волну критики в сети из-за того, что делал вид, что читает Пушкина во время саммита СНГ.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Родители, будьте предельно внимательны! Педофил Путин возобновил свои притязания к маленьким детям!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Nikolayev Boris, Всех по себе судишь ?
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минин евген
минин евген
Nikolayev Boris, тебе не пофиг, детёши же кацапские.
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