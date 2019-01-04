''Обрыдло это!'' Путина разгромили за новое шоу с ребенком

Президент РФ Владимир Путин опозорился из-за видеоролика журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Смирнов на своей странице в соцсети Twitter опубликовал ролик с маленькой девочкой-хоккеисткой, которая рассыпалась в благодарности Путину и сказала, что он "погрел ей руки" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Нарисовала портрет Владимира Владимировича, и сегодня на матче я его увидела. Мы обнялись, он мне погрел руки, потому что на льду было очень холодно, и пообещал исполнить мое желание", — сказал ребенок, одетый во время интервью в кофту-флаг России.

Twitter Дмитрий Смирнов

Однако этот "случайный" ролик вызвал волну недоверия у многих россиян, которые заподозрили Путина в постановочном сюжете.

"Как обрыдло это пропагандистское шоу, просто противно слушать и смотреть", "Ботоксный не устал пиариться", "Я уже плачу от умиления каждый день по восемь раз!" — высмеяли президента комментаторы.

"И сегодня на матче я его увидела": Девочка Кристина встретила на хоккее Путина и попросила выполнить и ее желание тоже pic.twitter.com/Nag0ijJIfK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 января 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре Путин нарвался на волну критики в сети из-за того, что делал вид, что читает Пушкина во время саммита СНГ.

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