Обрушение моста в Генуе: власти назвали причину ЧП

Автомобильный мост в Генуе обрушился из-за серьезных недостатков в обслуживании.

Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли в комментарии телеканалу Rai, передает РИА "Новости".

"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом", — отметил он.

По словам Тонинелли, такие трагедии не должны происходить в цивилизованных странах, как Италия. А техобслуживание путепроводов должно быть прежде всего.

"Тот, кто будет признан ответственным, должен заплатить сполна. Но пока об этом говорить совершенно преждевременно", — добавил министр.

Тонинелли исключил вероятность того, что обрушение моста связано с работами. В компании Autostrade per l'Italia сообщили, что на мосту шел ремонт. При этом ее глава Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что конструкция находилась в опасном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, крушение моста произошло 14 августа, в результате чего погибли минимум 30 человек. Люди остались под завалами путепровода.

По предварительной информации, причиной катастрофы могло стать ослабление несущих конструкций, хотя очевидцы рассказывали о попадании молнии. По словам одного из водителей, сначала рассыпалась опора.