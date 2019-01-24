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''Обречены быть вместе'': Лукашенко неожиданно высказался о ''братской'' России и Украине

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Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Россия, Беларусь и Украина "обречены быть вместе".

Такое мнение он высказал на встрече с губернатором Новосибирской области (РФ) Андреем Травниковым, которая прошла 24 января. Президент отметил, что в области проживают более 5 тыс. белорусов, и многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал Сибирь.

"Помните, мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина. Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история", — сказал Лукашенко.

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''Обречены быть вместе'': Лукашенко неожиданно высказался о ''братской'' России и Украине

president.gov.by

Он также рассказал о тесной связи российского региона с Беларусью и о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. "Беларусь как была вашим родным домом, так она и останется… Если вам надо где-то площадка для работы на западе с вашими товарами, считайте, что это ваша земля: приезжайте и стройте, развивайте свой интерес. Мы всегда вам поможем", — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что порой говорится о том, что Россия в значительной степени поддерживает или даже кормит его страну. Однако он напомнил, что еще со времен СССР Беларусь выполняла роль финишного производства, своего рода сборочного цеха, закупая в России сырье и комплектующие.

"Поддерживая, если такое есть, Беларусь, Россия поддерживает прежде всего себя. Потому что, определяя более 20 лет назад курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия — не просто партнер, не просто дружественное нам государство", — заявил Лукашенко.

''Обречены быть вместе'': Лукашенко неожиданно высказался о ''братской'' России и Украине

president.gov.by

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко ранее заявил о необходимости скорейшего урегулирования войны в Украине, назвав агрессию России "недоразумением".

Также президент Беларуси сделал странное заявление о том, что Минску вряд ли понадобится суверенитет в том случае, если власть не сможет добиться улучшения жизни для населения.

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Читайте все новости по теме "Отношения Украины и Беларуси" на OBOZREVATEL.

Темы
Отношения Украины и БеларусиРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
УкраинаРоссияполитика
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Нет тут ни нового ни неожиданного. Бацка ,как всегда, мутит привычную тему....Братья -братьями ,а табачок врозь. Но,его давно раскусили. Пора менять пластинку. Как бы "братья"вещи не вынесли ,да супругу не трахнули.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Усатый поломал комедию и вернулся к обычной риторике....предсказуемо.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры пакуйте чемоданы, вам не разрешили оставаться в Украине))) Пшли науй в свое стойбище)))
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