''Путинщина'' сломалась. Система идет вразнос - российский оппозиционер

Российская власть как огня боится восстания своего народа. Акции протеста в России охраняются порой даже лучше, чем покой "царя-батюшки" Владимира Путина. Но они даже сами не догадываются, как своими же решениями подталкивают народ к началу российского "майдана".

В интервью OBOZREVATEL российский оппозиционер, публицист и историк Павел Шехтман рассказал, как пенсионная реформа в РФ приведет к краху "путинского режима".

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- Российский политический аналитик и обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский считает, что Путин теряет контроль над стратегическими территориями на Дальнем Востоке. На это указывают выборы губернаторов в России, и победа в некоторых регионах представителей парламентской оппозиции. Это действительно так?

- Какая парламентская оппозиция в России? Там фишка в другом, и совсем не в фантастической парламентской оппозиции. Фишка в том, что население реально так задолбала вся "путинская" система, и при этом не важно, отождествляют ли люди эту систему лично с Путиным, или отождествляют только с "Единой Россией" и Дмитрием Медведевым (премьер-министр РФ. - Ред.). Их это просто так задолбало, что голосуют за кого угодно, лишь бы против людей, формально олицетворяющих систему.

Президент и премьер-министр РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев

То, что эти как бы альтернативные, оппозиционные — они, в сущности, тоже часть системы, но это безразлично, это не очевидно.

Но тут дело не в том, что Путин потеряет над чем-то контроль, потому что в областях губернаторов из официальной партии власти заменили точно такие же люди из неофициальной партии власти, дело в том, что сама система идет вразнос, она теряет легитимность. Люди не то, чтобы перестают ей подчинятся, они не хотят ей подчинятся. Они хотят, насколько это может быть безопасно, сделать ей любую гадость.

Именно в этом вся соль, что система идет вразнос, и это несомненно связано с пенсионной реформой. Нарушен контракт на котором держалась вся "путинщина". Она держалась на молчаливом согласии – вы не лезете, а мы вам даем какие-то крохи, более имение обеспечиваем некоторый уровень, что после 90-х годов казалось раем.

После 2014 года им стали говорить: "Потерпите, за то мы тут великие". Теперь уже как-то и с потерпите не очень, и "крымнашистская" эйфория себя исчерпала, и уже стало очевидно, что это не временные трудности, потому что опыт россиянина сводился к тому, что бывало хуже, бывало плохо, но после этого начинался подъем. Не было такой постоянной долгоиграющей безнадеги.

Был кризис в 1998, потом подъем, в 2008 году опять кризис, потом подъем, и в 2014 ждали такого же - затянем пояса, перетерпим, а потом все вернется на круги своя и будет нормально. А когда этого не произошло, а становилось только хуже, пришла еще пенсионная реформа, которая стала совершенно сознательным действием конкретных людей, направленным на подрыв качества жизни, к которому привык россиянин.

Судя по тому, как власти обрушились на пока еще безобидные акции протеста Навального, они очень боятся массовых протестов.

- Реальная жизнь россиянина в отдаленных регионах России отличается от рассказов Путина о сильной и стабильной России, плюс, сопротивление системе, есть мнение, что это может привести к протестам или даже к сепаратизму?

- Судя по всему, если в России что-то и начнется, то скорее всего, начнется с обособленных регионов, типа Приморья и Калининграда, очень похоже на то.

Но я хочу предостеречь о того, чтобы мерять обычными мерками. Это не только не демократия, это даже уже не имитационная демократия, то есть это такой зрелый авторитарный режим, в котором подмято все, в котором нет даже условной политической борьбы.

И если эти совершенно фиктивные механизмы начинают нагружаться реальными страстями, это значит, что люди готовы использовать буквально все, чтобы вставить перо существующей системы.

- Путин сможет придушить нарастающие сепаратистские настроения, если таковые будут?

- Я считаю, что не будет сепаратизма в его классическом стиле, типа мы сейчас отделимся и провозгласим независимость, и вообще, хватит кормить Москву, нет, с этого не начнется, этим кончится.

Эти сепаратистские идеи сначала будут находить выражение в некоторых лозунгах, формально безобидных. Но под этими формальными, безобидными лозунгами будет очень нехорошее для власти содержание, и если это пойдет по нарастающей, то все это придет к своему логическому завершению.

- Пенсионная реформа в России подорвала доверие к власти Путина?

- Она окончательно подорвала социальный пакт, при чем в очень циничной форме, здесь уже нельзя списать это решение на какие-то объективные условия, происки врагов и так далее. Одно дело, когда это объективная стихия, а другое дело, когда решение, которое ведет к резкому ухудшению условий жизни населения, принято конкретными людьми.

Протесты против пенсионной реформы в России, 9 сентября 2018 год

Протесты против пенсионной реформы в России, 9 сентября 2018 год

Протесты против пенсионной реформы в России, 9 сентября 2018 год

- Кремлю долго удавалось переключать внимание с каких-то социальных проблем на проблемы Украины или Сирии, сейчас получится проделать подобное?

- Нет, это уже даже не вопрос холодильника, это уже вопрос, когда конкретная рука залезает конкретно человеку в карман, все это чувствуют и понимают.

На чем держался авторитаризм в России? На вере в царя, который должен заботится о благополучии своих поданных. Путин до сих пор выезжал на образе такого царя-батюшки, когда все вокруг воры, а без Путина пропадем, без него воры нас совсем одолеют и все разворуют.

И тут оказалось, что эта магическая защита не работает. Оказалось, что Путин член этой банды воров и чиновников, что он совершенно не противостоит их намерениям обворовать несчастного россиянина.

Это стало открытием.

- В последнее время мы наблюдали за акциями протеста против пенсионной реформы во многих российских городах, реформу приняли, будут ли люди выходить еще?

- Естественно, будет подъем протестных настроений, во-первых, он может происходить в неожиданной форме, потому что в России нет демократических структур, которые бы могли протесты выливать в форме легальной политической оппозиции, как во всем мире.

Поэтому, как обычно в авторитарных системах, это может в самых неожиданных формах происходить.

Все это еще накладывается на экологические проблемы, ситуация с мусорными свалками в Московском регионе вызывает страшное раздражение. То есть проблемы накапливаются, и совершенно очевидной становится неспособность власти ничего решать, а есть способность только порождать проблемы, и конечно, будут нарастать протестные настроения. Но в какой форме это будет выражаться, учитывая отсутствие привычки и неспособность людей к собственному политическому поведению, я не берусь говорить.

Но это точно не будет как в Украине или Европе, где в случае повышения пенсионного возраста, люди выходят на массовые демонстрации и голосуют за оппозицию. Тут будет совсем по-другому.

- За последнее время сознание россиян поменялось?

- По моей информации, конечно, пенсионная реформа – это шок, страшный шок.