Дорогие беларуские друзья!

Хочу, чтобы вы знали, как много людей в России смотрит на вас с восхищением и надеждой. Как много людей верит в вашу конечную победу.

Ваш героизм, ваша самоотверженность поражают. Мало в мире примеров такого бесстрашия и верности своим принципам, которые демонстрируете вы в противостоянии со злом, воплощенным сегодня вашим бывшим президентом, а ныне узурпатором и убийцей Лукашенко.

И я, от своего имени и от имени своих друзей хочу попросить у вас прощения за ту политику, которую проводит сегодня моя страна и которую мы не в силах сейчас изменить. Мы все понимаем, что без финансовой и политической поддержки Путина ваш диктатор не продержался бы и недели. Кровь беларусов — не только на ваших карателях, но и на нынешних руководителях России, не желающих выпускать вас из объятий агонизирующей империи. Ну а позор – на всех на нас.

И я, опять же и от своего имени, и от имени своих друзей хочу поблагодарить вас. Вы ведь не только за свою свободу боретесь, но и за нашу. И дело не только в том, что падение Лукашенко даст старт процессам освобождения в России, но и в том, что вы демонстрируете, как можно сохранять человеческое достоинство в самой тяжелой ситуации, не опускать рук и добиваться своего. Вы для всех нас – вдохновляющий пример.

Дай вам Бог сил и удачи!

Жыве Белурусь!