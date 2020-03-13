Обогнали Китай! ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии коронавируса в Европе

Европа стала центром пандемии нового коронавируса, число сообщений о заболевших уже превышает пиковые данные Китая.
С таким заявлением на брифинге в Женеве в пятницу, 13 марта, выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
"Европа стала эпицентром пандемии COVID-19, где сообщений о новых случаях и смертях больше, чем во всем мире, за исключением Китая. Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае", – рассказал он.
По данным ВОЗ, 13 марта число заболевших коронавирусом превысило 136 тысяч. Инфекцию обнаружили в 123 странах.
Почти 70 тысяч человек сумели вылечиться от болезни, тогда как более 5 тысяч скончались.
Коронавирус в Европе бьет статистику Китая. Иллюстрация
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/7c1xCs0SJs— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020
Как писал OBOZREVATEL, в Украине 13 марта зафиксировали первую смерть от коронавируса в Радомышле Житомирской области. Еще двое заболевших обнаружены на Буковине: мужчины 39 и 64 лет.
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