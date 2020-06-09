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9 июня • обновлено в 20:19
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Обнулявший сроки президент Бурунди умер от остановки сердца

1.3т
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Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза умер на 56-м году жизни из-за остановки сердца.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщил официальный Twitter-аккаунт правительства восточноафриканского государства.

"Правительство республики Бурунди с великой скорбью объявляет о неожиданной смерти его превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента республики Бурунди", – написано в сообщении.

В субботу, 6 июня, лидер государства был госпитализирован из-за плохого самочувствия. В больнице его состояние еще больше ухудшилось, а в понедельник, 8 июня, сердце Нкурунзизы остановилось. Реанимировать его не удалось.

Пьер Нкурунзиза был президентом Бурунди с августа 2005 года. В августе текущего года он должен был уйти в отставку, поскольку победу на выборах одержал другой провластный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза.

Пьер Нкурунзиза

Пьер Нкурунзиза

africanmanager.com

Обнулял сроки, как Путин

Нкурунзиза вошел в историю Бурунди еще и обнулением своих президентских сроков. В 2005 году он был избран парламентом, но позже изменил процедуру и уже в 2010 году победил по итогам всенародного голосования.

После этого он захотел пойти на третий срок и Конституционный суд дал ему это право, де-факто обнулив первые 5 лет правления, когда его выбирал парламент.

В связи с этим в стране назрел бунт, против президента выступила часть военных. Однако попытка госпереворота закончилась массовыми арестами, а Нкурунзиза снова победил на выборах. В 2018 году он принял новую Конституцию, изменения в которую опять обнулили все его предыдущие президентские сроки. Однако на выборы он не пошел.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении.

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Автор
Кирилл Лютый
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