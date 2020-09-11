Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон: Украина – на грани

Мирослав Семенюк Мир 13:52, 11.09.2020 Обновлено: 16:33, 11.09.2020

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщается на официальном сайте Минздрава, в список вошли государства-члены Всемирной организации здравоохранения.

В "красную" зону отнесены страны, в которых показатель заболеваемости COVID-19 превысил 90 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

При этом Украина оказалась на грани "зеленой" зоны с показателем в 88,1 случаев.

Снова в "зеленую" зону вернулась Румыния (85,8 случаев). Теперь среди соседей Украины "красная" только Молдова (152,4 случая).

Среди курортных стран остались "зелеными" Албания, Словения, Египет, Турция и Болгария. Черногория и Хорватия по-прежнему в "красном" списке.

moz.gov.ua
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moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Евросоюза 7 августа обновил список третьих стран, с которыми рекомендуется открыть границы.

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Мир

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