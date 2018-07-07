"Обнимаю и уважаю!" Сенцов прислал новое письмо из российской тюрьмы. Полный текст

Известная украинская актриса Римма Зюбина показала в сети новое письмо от украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.

Режиссер, говоря о своем состоянии, указывает: "Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно, не так прекрасно".

Далее публикуем полный текст письма, выложенный на странице актрисы в Facebook:

"Римма, привет! Спасибо за очередное прекрасное письмо. Не удивляйся, что ответ приходит не скоро. Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук!:) Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне и, может, не в тот же день. Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что, если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить. Со звонком та же ситуация - пробиться очень сложно. Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому конечно пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат, сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня; и тут в том числе, так что не парьтесь, есть же письма! Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть." (Дальше о постановке пьесы "Номера") "Вообще спасибо Вам всем за то, что Вы делаете. Надеюсь, что спектакль получиться и получиться хорошим. И за детский проект "КлассАкт" отдельное спасибо. Детки - это наше все, детки - это мы в будущем, и хорошо, что вы о них заботитесь. Удачи! Обнимаю и уважаю. Олег. 3.07.18 г.".

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 5 июля, в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги на краткосрочном свидании с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан.