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8 октября • обновлено в 05:21
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Обнаженная пара случайно попала на карты Google

1.1т Читать материал на украинском

Героями сети стали парень с девушкой, которые попали на фото сервиса Google Карты обнаженными.

Фото было сделано автомобилем Google рядом с городом Тайчжун на Тайване. По данным Liberty Times Net, сначала снимок не подвергли цензуре, лишь замазав лица людей.

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Молодые люди на фото стоят обнаженными на обочине дороги возле машины. После того, как пользователи заметили конфуз, Google отредактировал фото – теперь на нем лишь размытые силуэты.

"Пользователи могут обратиться к инструкциям по правилам размещения контента, чтобы понять, какой будет запрещен. Это в том числе порнография или контент, носящий сексуальный подтекст", — прокомментировали в пресс-службе Google.

По информации United Daily News, фотография была сделана в апреле 2018 года.

Обнаженная пара случайно попала на карты Google

Обнаженная пара случайно попала на карты Google

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Google трижды проигнорировал Россию в пользу Украины.

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Место
Тайвань
Тег
Google
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