Героями сети стали парень с девушкой, которые попали на фото сервиса Google Карты обнаженными.

Фото было сделано автомобилем Google рядом с городом Тайчжун на Тайване. По данным Liberty Times Net, сначала снимок не подвергли цензуре, лишь замазав лица людей.

Молодые люди на фото стоят обнаженными на обочине дороги возле машины. После того, как пользователи заметили конфуз, Google отредактировал фото – теперь на нем лишь размытые силуэты.

"Пользователи могут обратиться к инструкциям по правилам размещения контента, чтобы понять, какой будет запрещен. Это в том числе порнография или контент, носящий сексуальный подтекст", — прокомментировали в пресс-службе Google.

По информации United Daily News, фотография была сделана в апреле 2018 года.

Обнаженная пара случайно попала на карты Google Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Google трижды проигнорировал Россию в пользу Украины.

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