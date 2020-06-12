Обнаружена закономерность в распространении COVID-19: версию подтверждает карта

Новый коронавирус (COVID-19) носит сезонный характер и распространяется в определенных климатических условиях.

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Как пишет Daily Mail, команда из Медицинского факультета Университета Мэриленда создали карту, которая может помочь предсказать, когда и где вирус будет распространяться (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Коронавирус распространяется в определенных климатических условиях

Исследователи сравнили восемь городов, в которых было существенное распространение коронавируса, с 42 городами, которые практически не пострадали от COVID-19.

Такие города как Тэгу (Южная Корея), Мадрид (Испания), Милан (Италия), Париж (Франция), Кум (Иран), Сиэтл (США), Токио (Япония) и Ухань (Китай) находятся на узкой полосе широт между 30° и 50° северной широты.

Также они имеют аналогичные температуры от 4C до 9C с января по март и низкий уровень влажности.

При этом COVID-19 не удалось распространиться так широко среди городов к северу от этой полосы и на юге.

По мнению ученых, это означает, что вирус ведет себя подобно сезонным респираторным вирусам, таким как грипп, и быстро распространяется в зимние и ранние весенние месяцы.

Помимо продления жизни коронавируса, холодные температуры и низкая влажность могут также влиять на скорость его размножения в полости носа и нарушения иммунитета, позволяя распространяться по всему организму.

С ноября 2019 года по март 2020 года восемь городов, в которых было существенное распространение коронавируса, находились в узкой полосе широт между 30° и 50° северной широты (зеленая полоса и черные кружки):

Daily Mail

Низкие температуры ставят Центральную Азию, Кавказ, Восточную и Центральную Европу, Великобританию, северо-восточную и средне-западную часть США, Британскую Колумбию (все в зеленой полосе) под наибольший риск распространения COVID-19 зимой и ранней весной:

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая волна коронавирусной инфекции в Украине может произойти во время сезонного роста заболеваемости гриппом. В таких случаях возможно сочетание инфекций.