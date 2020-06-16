Обнародованы кадры ссоры Соколова и убитой им аспирантки: девушка умоляла отпустить

В соцсетях появилось видео ссоры бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.

Запись опубликована на YouTube-канале издания "Мойка78". Издание утверждает, что ее сделал сам профессор (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео Ещенко просит Соколова пощадить ее.

"Уйди с дороги, отпусти меня! Я тебя не люблю. За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?" – кричит Ещенко на видео.

По словам представителя потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, видео было снято на телефон Соколова за несколько часов до убийства.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор истории Олег Соколов, который убил и расчленил свою студентку Анастасию Ещенко, рассказал о свадьбе, которую они планировали.