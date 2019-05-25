Обменяют на Венесуэлу? В США заявили о переговорах с Путиным по Украине

Россия пытается договорится с США о свободе действий в Украине в обмен на невмешательство в попытки Вашингтона преодолеть режим Николаса Мадуро в Венесуэле.

Такое заявление в материале The Hill сделал аналитик, исследователь американского центра Foreign Policy Council Стивен Бланк. Кроме того, Вашингтону предлагается возобновить переговоры относительно режима контроля над вооружением и продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

"Президент Трамп, считая себя оправданным в докладе Мюллера, теперь может свободно улучшать отношения с Москвой", – пишет Бланк о подходе Москвы к договоренностям.

Он раскритиковал возможную сделку, назвав ее морально неоправданной и стратегически губительной.

"Будем помнить, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые на самом деле являются помощниками Москвы в Украине) вторглись в Крым и Донбасс и провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжения Саддама Хусейна в Кувейт", – пояснил он.

Эксперт отметил, что в случае обострения ситуации в Украине доверие к США в Европе будет сильно подорвано.

Встреча Путина и Трампа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, по-хамски отозвался о сторонниках США. Он сказал, что союзники Америки "подхрюкивают" выходу государства из ДРСМД.

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В результате Путин подписал ответный указ о приостановлении выполнения договора.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!