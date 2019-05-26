"Обменять Украину на Венесуэлу": в США раскрыли план Путина

Россия готова прекратить вмешательство в дела Венесуэлы в обмен на сохранение "свободы действий" в Украине.

Об этом Кремль пытается договориться с Вашингтоном, заявил исследователь американского центра Foreign Policy Council Стивен Бланк в материале The Hill.

"Теперь, считают русские, когда следствие спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США имеет возможность для улучшения отношений с Россией", - пишет Бланк.

При этом он резко раскритиковал возможную сделку, напомнив, что РФ пошла на наиболее откровенную агрессию в Украине со времен вторжения Саддама Хусейна в Кувейт.

Бланк добавил, что если Украина будет разрушена, то это не только навредит доверию США в Европе, но и поможет России ломать демократию Запада.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о сигнале со стороны Кремля о готовности прекратить войну на Донбассе.

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