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/Новости мира

"Обменять Украину на Венесуэлу": в США раскрыли план Путина

4.5тЧитать материал на украинском

Россия готова прекратить вмешательство в дела Венесуэлы в обмен на сохранение "свободы действий" в Украине.

Об этом Кремль пытается договориться с Вашингтоном, заявил исследователь американского центра Foreign Policy Council Стивен Бланк в материале The Hill.

"Теперь, считают русские, когда следствие спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США имеет возможность для улучшения отношений с Россией", - пишет Бланк.

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При этом он резко раскритиковал возможную сделку, напомнив, что РФ пошла на наиболее откровенную агрессию в Украине со времен вторжения Саддама Хусейна в Кувейт.

Бланк добавил, что если Украина будет разрушена, то это не только навредит доверию США в Европе, но и поможет России ломать демократию Запада.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о сигнале со стороны Кремля о готовности прекратить войну на Донбассе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
США
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры вы дебилы дальше гадайте))) свинорылы с каждым днем тупеют)))
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Golan Sim
Golan Sim
Я думаю, что подобный "размен" совершенно не выгоден Кремлю. Венесуэла нефтяная держава и находится рядом с Пиндостаном, а наша Украина уже давно не представляет из себя ценности - Донбасс разрушен, промышленность убита, четверть населения на заработках, а сама страна Украина вся в долгах.. мистер бланк уже давно подсел на белый порошок.. ))
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Зеленский как президент Скокляндии-это просто праздник какой то!Ему ещё из российского бюджета надо зарплату давать.Браво,Лягушонок!
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