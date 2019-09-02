Обмен заключенными: в России объяснили, почему затягивается процесс

Для предстоящего обмена пленными между Украиной и Россией необходимо оформить документы.
Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, отметив, что переговоры между властями стран продолжаются, передает РИА "Новости".
"Между РФ и Украиной идут переговоры об обмене заключенными, но еще предстоит оформить документы", – сообщила она.
При этом не Москалькова не сообщила, какие именно документы оформляются для обмена заключенными.
Пленные украинцы в России
Страна
Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат россиян в Украине Валентин Рыбин сообщил, что 2 сентября не состоится обмен пленными между Украиной и Россией.
Напомним, что между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.
Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. Сообщения обактивизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.
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