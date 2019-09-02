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2 сентября • обновлено в 14:15
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Обмен заключенными: в России объяснили, почему затягивается процесс

1.1т Читать материал на украинском

Для предстоящего обмена пленными между Украиной и Россией необходимо оформить документы.

Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, отметив, что переговоры между властями стран продолжаются, передает РИА "Новости".

"Между РФ и Украиной идут переговоры об обмене заключенными, но еще предстоит оформить документы", – сообщила она.

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При этом не Москалькова не сообщила, какие именно документы оформляются для обмена заключенными.

Пленные украинцы в России

Пленные украинцы в России

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Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат россиян в Украине Валентин Рыбин сообщил, что 2 сентября не состоится обмен пленными между Украиной и Россией.

Напомним, что между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. Сообщения обактивизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Татьяна Москалькова
Место
Россия
Тег
военнопленные
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так в бывшем городе херое Киеве уже бекали мекали, что уже все в Киеве!?!)
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Лоханеться Україна якщо до списків будуть включені моряки та колишній "командир ППО" Сніжного Володимир Цемах
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