Обмен заключенными: в России объяснили, почему затягивается процесс

Для предстоящего обмена пленными между Украиной и Россией необходимо оформить документы.

Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, отметив, что переговоры между властями стран продолжаются, передает РИА "Новости".

"Между РФ и Украиной идут переговоры об обмене заключенными, но еще предстоит оформить документы", – сообщила она.

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При этом не Москалькова не сообщила, какие именно документы оформляются для обмена заключенными.

Пленные украинцы в России Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат россиян в Украине Валентин Рыбин сообщил, что 2 сентября не состоится обмен пленными между Украиной и Россией.

Напомним, что между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. Сообщения обактивизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

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