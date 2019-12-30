"Пришло время!" Британия поставила ультиматум Путину после освобождения украинцев

Посольство Великобритании в Украине поприветствовало обмен пленными, который состоялся 29 декабря, и напомнило РФ о необходимости освобождения всех украинских политзаключенных.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила посол Британии Мелинда Симмонс. Новый этап обмена она назвала долгожданным.
"Президенту [Владимиру] Зеленскому пришлось принимать тяжелые решения для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки", и для возвращения их [пленных] домой", – написала она.
Обмен пленными
Коллаж
"Теперь пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в РФ и Крыму", – напомнила Симмонс.
Также она добавила, что "по-прежнему важно" вынести справедливые приговоры для людей, ответственных за убийства на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году.
It remains important justice is pursued for all those responsible for serious crimes, including violence against #Maidan protesters, and the Kharkiv attack in 2015— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) December 29, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.
Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.
После обмена он заявил, что "борьба за освобождение украинцев не закончена".
Также украинский глава рассказал, почему согласился передать "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения "Беркут".
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