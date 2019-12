"Пришло время!" Британия поставила ультиматум Путину после освобождения украинцев

Посольство Великобритании в Украине поприветствовало обмен пленными, который состоялся 29 декабря, и напомнило РФ о необходимости освобождения всех украинских политзаключенных.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила посол Британии Мелинда Симмонс. Новый этап обмена она назвала долгожданным.

"Президенту [Владимиру] Зеленскому пришлось принимать тяжелые решения для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки", и для возвращения их [пленных] домой", – написала она.

"Теперь пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в РФ и Крыму", – напомнила Симмонс.

Также она добавила, что "по-прежнему важно" вынести справедливые приговоры для людей, ответственных за убийства на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году.

