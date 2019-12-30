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30 декабря • обновлено в 21:23
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"Пришло время!" Британия поставила ультиматум Путину после освобождения украинцев

17.7т
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Посольство Великобритании в Украине поприветствовало обмен пленными, который состоялся 29 декабря, и напомнило РФ о необходимости освобождения всех украинских политзаключенных.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила посол Британии Мелинда Симмонс. Новый этап обмена она назвала долгожданным.

"Президенту [Владимиру] Зеленскому пришлось принимать тяжелые решения для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки", и для возвращения их [пленных] домой", – написала она.

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Обмен пленными

Обмен пленными

Коллаж

"Теперь пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в РФ и Крыму", – напомнила Симмонс.

Также она добавила, что "по-прежнему важно" вынести справедливые приговоры для людей, ответственных за убийства на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Место
Украина
Теги
обмен политзаключенный дипломат
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Koviazin Flexandr
Koviazin Flexandr
США, Канаде, Великобритании, Польше, Прибалтике - РЕСПЕКТ!!! Друзья познаются в беде, а макроны-меркели и прочие просто попутчики на отрезке дороги.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
На Пашинского с Парүбием намекнүла.Да на грузинских снайперов.Пете скоро п и з д е ц.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Так это, а ультиматум в чем состоит?
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