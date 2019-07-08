Обматерил Путина: грузинскому ведущему придумали наказание

Телеведущего из Грузии Георгия Габунию, который нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине, отстранили на 2 месяца от работы.

Об этом сообщается на сайте канала "Рустави-2",в эфире которого и произошел инцидент. Своей позицией ведущий поделился в своей программе "Постскриптум".

"Георгий Габуния был отстранен на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит и/или в которых принимает участие", – сказано в решении руководства "Рустави 2".

Георгий Габуния

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 июля в эфире Габуния матом выразил свое отношение к Путину. "Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты", – разразился он.

Власти Грузии осудили грубость ведущего, однако от извинений в сторону лидера РФ воздержались.

Российские пропагандисты в ответ набросились на Габунию с обвинениями.

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