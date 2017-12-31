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Обложился го*ном: в России слепили очередной "шедевр" из навоза

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В России житель села Уолба (Якутия) Михаил Боппосов слепил из навоза собачью упряжку.

Об этом сообщает паблик Mash в Telegram-канале.

"Житель Якутии слепил из навоза скульптуру. Снова. На этот раз из-под руки мастера вышла собачья упряжка - символ 2018", - написано в сообщении.

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Стало традицией: в России показали очередной "шедевр" из навоза

"Надеемся, что этот пес - самое го*енное, что случится с нами в 2018", - выразили надежду в Mash.

Как сообщал "Обозреватель", недавно в Якутии скульптор-самоучка Михаил Боппосов изваял из навоза собаку в конуре.

Ранее в сети были опубликованы и другие работы российского скульптора из навоза.

Место
РоссияЯкутск
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